Одна история, меняющая позицию партнеров 10 октября, 21:10

Иногда так бывает, что вместо тысячи рациональных аргументов следует рассказать партнерам одну историю, чтобы повлиять на их позицию

На превеликий жаль, сьогоднішній день дав принаймні одну таку історію. Це історія Григорія з Києва. Йому 5 років. Тато помер пів року тому. Мама завезла його зранку в садок та поїхала на роботу. Її вбила російська ракета. 5-річний хлопчик залишився сиротою.

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Сирітство Григорія — це результат того, що в якійсь столиці довго радяться чи надавати Україні протиповітряну і протиракетну зброю, в іншій грають у «нейтральність», у третій втомилися від війни та санкцій, у четвертій готуються тиснути руку Путіну, а якесь медіа чи лідер думок намагається нав’язати думку, що Україна сама винна в цьому, бо занадто активно і успішно захищається від Росії.

Я сьогодні терміново перервав турне африканськими країнами. Тут багато важливої роботи, яку ми обов’язково ще зробимо. Але сьогодні її довелося відкласти в бік і в очікуванні літака додому повернутися у телефонному режимі в євроатлантичний простір.

Нам потрібна зброя, ППО та більший санкційний тиск

Зранку президент Зеленський поставив низку конкретних задач і весь день я провів у телефонних розмовах з колегами у світі. Але при всій повазі немає часу приймати співчуття, обурення і занепокоєння. Нам потрібна зброя, ППО та більший санкційний тиск, повна ізоляція держави-терориста.

Станом на зараз висновок з усіх розмов один — дієва підтримка України залишається непохитною і буде посилюватися.

Голоси, просякнуті страхом, втомою або бажанням врятувати Путіна, мають залишитися на узбіччі історії.

Росія може позбавляти нас світла, тепла, може змушувати людей сидіти у бомбосховищах, але їм ніколи не позбавити нас нашої перемоги. Тому що ми на світлому боці сили.

Текст опубліковано з дозволу автора

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