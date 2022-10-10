Это пик возможностей Кремля. Сможет ли Путин атаковать Украину сильнее, чем 10 октября — военный эксперт 10 октября, 17:52 Эксклюзив НВ Акт террора: Российский диктатор Путин приказал обстрелять украинские города ракетами и боевыми беспилотниками (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россияне потратили за один день ракет на $0,5 млрд. и, похоже, не смогут повторить что-либо подобное, считает Александр Коваленко, эксперт группы «Информационное сопротивление».

На что рассчитывал российский президент Владимир Путин, приказав 10 октября провести массированный обстрел Украины? Почему целью оккупантов стала гражданская инфраструктура? Когда у РФ иссякнут ракеты и на что еще способен Кремль? Об этом НВ поговорил с Александром Коваленко, военным экспертом группы Информационное сопротивление.

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— По Украине ударили более 80 ракет и несколько десятков беспилотников. Много ли это?

— Если мы говорим о том, что Киев несколько месяцев вообще не находился под массированными обстрелами крылатых ракет авиационного базирования, то действительно это большое количество. Если мы сравниваем, например, с 24 февраля, то тогда было совершено более 160 пусков по территории Украины крылатыми и баллистическими ракетами. На сегодняшний день мы видим, как сообщают, что были осуществлены пуски комбинированным форматом: ракеты [крылатые ракеты класса «воздух-земля»] Х-101 и Х-555, крылатые ракеты «Калибр», ОТРК [оперативно-тактический ракетный комплекс] «Искандер», [ракетами зенитно-ракетного комплекса] ЗРК С-300, РСЗО [реактивной системой залпового огня] «Торнадо». Поэтому мы можем говорить, что используемый ресурс, который сегодня есть у российских оккупантов, достаточно ограничен. Это не была какая-то одна номенклатура, например, полностью 80 крылатых ракет «Калибр» и т. д. Они также использовали БПЛА [беспилотные летательные аппараты] «Шахид». Это действительно был ответ РФ за инцидент на Керченском мосту. Но с другой стороны, надо понимать, что они за счет этого инцидента продемонстрировали, что ограничены в возможностях, которые у них были в феврале. Они должны были что-то скормить своим потребителям информационного фаст-фуда. И ничего другого, кроме яркой картинки разрушений по городам Украины, они не могут представить в тактическом или стратегическом смысле. Эти удары не разрешают проблематику в зонах боевых действий.

— 84 ракеты, 43 сбиты нашими ПВО. Насколько это хороший результат? Если сравнить с первым днем войны?

— Был использован именно эффект совершения массированного обстрела территории Украины для того, чтобы снизить эффективность ПВО. Но мы видим, что все же более 50% были уничтожены. А это хороший показатель. ПВО отработало. Для того, чтобы прорвать плотность ПВО, нужно использовать большое количество объектов. Это они и сделали. Нам помогали в этом случае международные партнеры: разведывательные самолеты НАТО, находившиеся в воздушном пространстве наших соседей (Польша, Литва, Латвия, Эстония) наблюдали за пусками непосредственно с территории РФ. Поэтому за счет этой информации была повышена эффективность нашей ПВО. Но, к сожалению, обилие объектов не позволяет 100% гарантировать полное их уничтожение. И даже нынешний показатель достаточно достойный, особенно если мы обратим внимание на то, что ВСУ до сих пор используют образцы ПВО еще советских времен: С-300, ЗРК «Бук» и т. д. Не столь высокотехнологичные и высокотехничные, как у наших партнеров.

— Если бы эти 84 ракеты использовали на линии фронта, каким был бы возможный эффект?

— Если мы говорим именно об использовании ракет по военным объектам, которые действительно играют какую-то роль в боевых действиях — это пункты принятия решений, командные пункты, пункты управления и т. д. , то действительно это могло бы иметь на тактическом уровне то или иное влияние на ситуацию в зоне боевых действий. Но этого сделано не было. Оккупанты не использовали их в таком формате. Более того, можем говорить о том, что они вообще не ставили целью нанесение ударов именно по военным объектам. Они ставили своей целью нанесение ударов исключительно по объектам гражданской инфраструктуры критического значения. Они использовали ресурс почти на $0,5 млрд. — суммарная стоимость этих ракет. Но та инфраструктура, которая была повреждена и разрушена, будет восстановлена в течение следующих 48 часов, а наиболее пострадавшая — в течение недели. Это террор против гражданского населения в первую очередь.

— Сколько у россиян осталось ракет? На сколько схожих массированных атак их еще хватит?

— Такие ракеты, как Х-101, «Калибр», у россиян на сегодняшний день производятся только поштучно. Они не могут их производить, потому что там много деталей иностранного происхождения. Они могут получать их контрабандой, но это довольно сложный и долгий процесс. Поэтому каждая из таких ракет единичная. И они не могут компенсировать их потери и применять ежедневно.

Например, ракет П-800 Оникс не исключено, что осталось до 50−100 единиц. Это с учетом того, что эти ракеты должны находиться на дежурстве по другим регионам России, а также в береговых противокорабельных ракетных комплексах. ОТРК «Искандер» тоже небольшое количество. Их уже десятки единиц, до полусотни. Более конкретно можем сказать о Х-47 М «Кинжал» — примерно 30 единиц, потому что это очень редкая ракета. Что касается Калибр: они их сейчас могут производить. В первую очередь они производят корпус, а затем, в момент, когда к ним поступает необходимое количество микросхем, корпус заполняют. У русских есть какие-то контрабандные поставки других запчастей. Потому их количество постоянно увеличивается. Но, как видим сегодня, они использовали ресурс 14 ракет «Калибр», при том, что их общий залп может быть более 30 единиц. То есть у них не было 30 ракет, чтобы их использовать, а было 14. Это тоже говорит о дефиците. И мы можем примерно ориентироваться на количество до сотни, не больше, даже до полусотни «Калибров». Нет тысяч ракет и сотен крылатых ракет авиационного и морского базирования.

Проблема — ЗРК С-300: эти ракеты остались им в наследство от Советского Союза.

— Я слышал о 7 тыс. ракетах С-300 в наличии России. Именно такими стреляют по Запорожью и Харькову.

— Не 7 тыс., это очень много, потому что они все же находились на сохранении и не все в удовлетворительных условиях. Какой процент пригоден к использованию — интересный вопрос. Мы можем рассчитывать, что они могут использовать 2−3 тыс. ракет. И это проблема.

— Случился этот массированный ракетный обстрел. А дальше что — тактическое ядерное оружие будет? Что можно спрогнозировать?

— Считаю, что ничего более этого оккупанты не смогут сделать. Обстрел ракетным оружием, использование камикадзе «Шахид-136» — это пик их возможностей на сегодняшний день. Я даже называю это рефлексией от отчаяния. Большую опасность они могут осуществлять со стороны Беларуси, имитировать открытие второго фронта. Но даже несмотря на заявления Александра Лукашенко, что они якобы готовы сформировать общую региональную группу войск и прочее, мы наблюдали в последние месяцы, как именно из Беларуси в РФ вывозят из центров хранения и складов большое количество боеприпасов, снарядов для ствольной артиллерии и реактивной. Также вывозили саму артиллерию с консервации и хранения. Видим, как вывозят танки. То есть из Белоруссии вывозят технику, боеприпасы, чтобы Россия могла воевать на других плацдармах в Украине. Разве это сигнал к тому, что Беларусь готовится к масштабным боевым действиям? Российские войска пока на территорию Беларуси в количестве, которое было бы угрожающим, не заезжали. Это больше риторика устрашения. Я не исключаю, что в будущем это может произойти, но сейчас мы не наблюдаем угрозу такого уровня.

— Какова реакция Запада? Сколько нам еще ожидать от них современные ПВО?

— Кроме поставок нового вооружения, ускорения поставок комплексов ПВО, было бы еще очень хорошо, если бы наши международные партнеры уже поняли: если Украина не станет наносить удары по важной российской военной инфраструктуре на территории самой РФ, эта война может продолжаться еще долго. Поэтому именно предоставление необходимого оружия и понимание того, что это оружие нужно использовать не только по оккупированным территориям, но и по военной инфраструктуре на территории России и не только, должно быть самым главным от наших международных партнеров. Они должны поддержать нас именно в этом вопросе.