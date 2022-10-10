Оккупанты за сутки нанесли больше 84 ударов по Украине, продолжают наступление на двух направлениях — Генштаб

10 октября, 20:21
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Последствия ракетного удара России по Днепру, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Последствия ракетного удара России по Днепру, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 10 октября, на 229-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • российские оккупанты, которые не смогли добиться успехов на поле боя, применяют тактику террора против мирных жителей Украины, наносят удары по критической инфраструктуре и жилым домам;
  • в результате массированных ракетных ударов 10 октября пострадали больше 20 украинских населенных пунктов: Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса; погибли гражданские;
  • за сутки россияне нанесли больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов продолжается;
  • войска оккупантов пытаются удерживать временно захваченные территории, обстреливают позиции защитников Украины и пытаются сорвать их активные действия, ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
  • угрозы наступления с территории Беларуси, где власть захватил диктатор Александр Лукашенко, по состоянию на 10 октября нет;
  • по Данным Генштаба, по состоянию на 9 октября БТГ россиян от 150-й мотострелковой дивизии, которая действовала на Херсонском направлении, потеряла больше 520 военных погибшими;
  • в госпитали, оборудованные оккупантами в лечебных заведениях на временно оккупированных территориях, прибывают дополнительные группы медработников. Зафиксированы случаи, когда из больниц раньше времени выписывают детей, чтобы освободить места;
  • россияне продолжают прикрываться мирными жителями — в частности, размещают свои подразделения в некоторых учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области;
  • защитники Украины за сутки отбили вражеские атаки в районах Бахмута, Бахмутского, Майорска, Соледара и Первомайского;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов, поразила три района сосредоточения вооружения и военной техники и два ЗРК оккупантов;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по пункту управления, трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники и одному ЗРК С-300 врага.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0mmPcWAwUKHvEhfiyvBM8naa26hnCt6UjLjNzm4A1VgA1gKEbtdgkvCrjGoak1TUkl
https://www.youtube.com/embed/C729vtubl3g
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Ракетные удары Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Ракетный удар Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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