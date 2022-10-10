Снова наврал. Путин прокомментировал сегодняшний массированный ракетный удар по Украине 10 октября, 13:08 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал массированные ракетные удары по Украине, которые РФ нанесла утром в понедельник, 10 октября.

Вместо признания в том, что целью было мирное население и гражданская инфраструктура, Путин заявил о нанесении ударов по «объектам военного управления».

«Сегодня утром по предложению Минобороны РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — заявил Путин перед началом заседания Совета безопасности РФ.

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Российский диктатор, устроивший террор в отношении украинского народа, обвинил Украину в «использовании террористических методов», имея в виду взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Путин продолжил свой поток вранья и заявил, что «Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП», обвинил Киев в неких «терактах» на Запорожской АЭС (захвачена российскими оккупантами), а также в попытке подрыва одного из участков газопровода Турецкий поток.

Утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие, поражены важные объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на 11:40 Украина сбила около 45 из более 80 выпущенных Россией ракет и уничтожила 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

В видеообращении, записанном возле Офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский заявил, что у России были две цели ракетных ударов — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.