«Состоялась комбинация». Как смена глав СБУ и Офиса генпрокурора усиливают позиции Татарова, и при чем здесь САП — Мокрик из Bihus.info 18 июля, 21:22 Эксклюзив НВ Олег Татаров (Фото:zib.com.ua)

Ирину Венедиктову и Ивана Баканова во главе Офиса генпрокурора и СБУ сменили люди, которых связывают с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал журналист-расследователь Bihus.info Даниил Мокрик.

«В Офисе генпрокурора происходит какая-то рокировка: в обход должности первого заместителя, идет [на должность председателя заместитель Алексей] Симоненко. Учитывая насыщенную историю взаимоотношений Симоненко с замглавы ОП Олегом Татаровым, это прямо интересными красками играет. <...> Мои коллеги из редакции Bihus.info ничего хорошего от Василия Малюка во главе СБУ не ожидают. И его также называют человеком Олега Татарова», — сказал Мокрик.

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Поэтому кадровые решения, по мнению журналиста, указывают на то, что «позиции Татарова усиливаются, а не ослабляются»:

«То, что в обращении [президента] Владимира Зеленского прозвучала, с одной стороны, история об этих кадровых решениях, а с другой — о том, что есть требование назначить руководителя САП, оно автоматически наталкивает на очевидное предположение, что состоялась комбинация, договоренность. Вместо того чтобы Татаров получил то, что хочет в САП, ему дают больше влияния в СБУ и Офисе генпрокурора. Я не говорю, что это так, но это самое очевидное объяснение, которое можно сделать».

17 июля Зеленский заявил, что кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже избран, и решение теперь должна финализировать конкурсная комиссия.

Без руководителя САП страна остается почти два года, а конкурс на должность длится полтора года.

Активисты считают, что назначение блокирует заместитель главы ОП Олег Татаров — сотрудник МВД при Януковиче, фигурант коррупционного производства в 2020 году.

Народный депутат Ярослав Юрчишин рассказал две теории, почему при всей одиозности Татаров остается настолько «критическим для власти». Один из аргументов — Татаров имеет компромат на всех чиновников: «Банально „папочки“ на всех, в том числе и на своего шефа — Ермака».

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