«Состоялась комбинация». Как смена глав СБУ и Офиса генпрокурора усиливают позиции Татарова, и при чем здесь САП — Мокрик из Bihus.info

18 июля, 21:22
Эксклюзив НВ
Олег Татаров (Фото:zib.com.ua)

Олег Татаров (Фото:zib.com.ua)

Ирину Венедиктову и Ивана Баканова во главе Офиса генпрокурора и СБУ сменили люди, которых связывают с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал журналист-расследователь Bihus.info Даниил Мокрик.

«В Офисе генпрокурора происходит какая-то рокировка: в обход должности первого заместителя, идет [на должность председателя заместитель Алексей] Симоненко. Учитывая насыщенную историю взаимоотношений Симоненко с замглавы ОП Олегом Татаровым, это прямо интересными красками играет. <...> Мои коллеги из редакции Bihus.info ничего хорошего от Василия Малюка во главе СБУ не ожидают. И его также называют человеком Олега Татарова», — сказал Мокрик.

Видео дня
Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=kaQuCU1NZRk&t=773s

Поэтому кадровые решения, по мнению журналиста, указывают на то, что «позиции Татарова усиливаются, а не ослабляются»:

«То, что в обращении [президента] Владимира Зеленского прозвучала, с одной стороны, история об этих кадровых решениях, а с другой — о том, что есть требование назначить руководителя САП, оно автоматически наталкивает на очевидное предположение, что состоялась комбинация, договоренность. Вместо того чтобы Татаров получил то, что хочет в САП, ему дают больше влияния в СБУ и Офисе генпрокурора. Я не говорю, что это так, но это самое очевидное объяснение, которое можно сделать».

Читайте также:
Минус двое и Ермак в выигрыше. Почему Владимир Зеленский отстранил руководителя СБУ и генпрокурора и при чем здесь люди из ОП

17 июля Зеленский заявил, что кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже избран, и решение теперь должна финализировать конкурсная комиссия.

Читайте также:

Олег Татаров (Фото:НВ) Таран Банковой. Путь Олега Татарова от спикера Антимайдана к доверенному силовику Ермака и Зеленского — большая и грустная история

Без руководителя САП страна остается почти два года, а конкурс на должность длится полтора года.

Активисты считают, что назначение блокирует заместитель главы ОП Олег Татаров — сотрудник МВД при Януковиче, фигурант коррупционного производства в 2020 году.

Народный депутат Ярослав Юрчишин рассказал две теории, почему при всей одиозности Татаров остается настолько «критическим для власти». Один из аргументов — Татаров имеет компромат на всех чиновников: «Банально „папочки“ на всех, в том числе и на своего шефа — Ермака».

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Владимир Зеленский Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Радио НВ Иван Баканов Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Олег Татаров Алексей Симоненко

Эксклюзивы НВ

Шестое массовое вымирание (Фото:Pixabay)
Исчезнет более миллиона видов /
Как человечество оказалось на пороге очередного массового вымирания
18 июля, 21:00
Научпоп
Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
На что мы надеемся? Чего добивается сейчас Россия и как будет удерживать Херсон

Если будет принято решение о временном прекращении огня, то для нас это стопроцентная катастрофа. Почему?

18 июля, 20:28
Мнения
Президент Владимир Зеленский провел самую громкую кадровую ротацию с начала полномасштабной войны (Фото:Коллаж НВ)
Минус двое и Ермак в выигрыше /
Почему Владимир Зеленский отстранил руководителя СБУ и генпрокурора и при чем здесь люди из ОП
18 июля, 20:19
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X