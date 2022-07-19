Не повлияет на обмен разведданными. В США прокомментировали отстранение Баканова и Венедиктовой

19 июля, 00:42
Иван Баканов и Ирина Венедиктова (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Иван Баканов и Ирина Венедиктова (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что отстранение от своих должностей главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой не повлияет на сотрудничество США и Украины.

Прайс подчеркнул, что в отношениях с Украиной США «вкладывались в институции, а не в конкретные личности».

«Мы занимаем активную позицию относительно информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства… Часто речь идет не о конфиденциальной информации», — заявил Прайс.

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Он отметил, что США будут продолжать обмениваться разведывательными данными с Украиной, помогая ей бороться с РФ

«Многое из того, что мы передаем Офису генерального прокурора на рутинной основе, является информацией из открытых источников. Да, мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться», — заявил Прайс.

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17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что ни Баканов, ни Венедиктова не уволены окончательно и отстранены на время проверки.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова, его рассмотрят на ближайшем заседании.

https://www.youtube.com/watch?v=wrZnnSKhHHg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Служба безопасности Украины (СБУ) Госдеп США Война в Украине Иван Баканов Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины

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