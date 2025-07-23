Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал, почему он считает нелогичным слияние Минобороны и Минстратегпрома.

«Если вы говорите о логике объединения Минобороны и Минстратегпрома, то я здесь никакой логики не вижу», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

Нардеп добавил, что это доминирующее мнение членов оборонного комитета Рады.

Реклама

Читайте также: Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко покидает пост после двух лет работы

«Мы получаем огромного монстра, который в одном лице является заказчиком, производителем, получателем и контролем военной продукции. Это может и, скорее всего, скажется на эффективности, создаст дополнительные коррупционные риски. Я не сторонник охоты на ведьм. Я, в отличие от большого количества энергичных персонажей, не ищу коррупцию везде, даже там, где ее нет. Но для коррупционного риска, объективно, создается питательная почва, и это опасно», — сказал Рахманин, комментируя объединение министерств.

Он добавил, что сейчас Минстратегпром «поднялся на ноги» и «наконец показывает результат», а слияние министерств не позволит этот результат масштабировать и затормозит развитие, особенно учитывая то, что «ключевые игроки» узнали о слиянии министерств за несколько дней и не успели подготовиться к реорганизации.

Также нардеп напомнил, что Минобороны и Минстратегпром сейчас руководствуются разной законодательной и подзаконной базой.

«Для того, чтобы привести в соответствие, объединить, интегрировать все эти нормативные документы — от законов до подзаконки, а это в лучшем варианте десятки, а на самом деле сотни различных документов, — понадобится очень большое количество времени. По своему опыту знаю, что от момента принятия закона до принятия всей необходимой подзаконной базы у нас проходят месяцы, иногда — до полугода. У нас нет времени сейчас на это. А в то, что это произойдет быстрее, мне очень трудно поверить, потому что не было случаев, чтобы это происходило быстро. Если этого не будет, будет дублирование функций, будут пробелы», — заявил Рахманин.

Единственным возможным преимуществом он назвал сокращение бюрократического аппарата после объединения министерств, обратив при этом внимание на то, что Рада недавно проголосовала за изменения в госбюджет, в которых нет никаких сокращений расходов на содержание министерств, несмотря на их объединение.

«Если даже и планируется, что это будет сокращение и людей, и денег, то в цифрах, по крайней мере в бюджете, это отражение не нашло», — сказал нардеп.

21 июля правительство ликвидировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, его функции возложили на Минобороны. 17 июля Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля, который ранее был премьер-министром, министром обороны.