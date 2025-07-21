Обновление Кабмина: семь министерств объединили в три, ряд переименовали, к Минобороны присоединили Минстратегпром
Кабмин объединил семь министерств в три (Фото: Юлия Свириденко/Facebook)
Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 21 июля, провел реорганизацию министерств. Министерство национального единства, Минагрополитики, Минприроды и Минстратегпром прекратили существование — их присоединили к другим ведомствам.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Правительство решило переименовать Министерство социальной политики в Министерство социальной политики, семьи и единства. К нему присоединили Министерство национального единства.
Министерство экономики переименовали в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов решили ликвидировать. Их функции будет выполнять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Кроме того, правительство ликвидировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его функции возложили на Министерство обороны.
16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины. Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.
17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение министров нового правительства во главе с Юлией Свириденко.
В обновленное правительство входят:
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министр энергетики;
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Единственным вакантным местом осталась должность министра культуры. По словам Свириденко, именно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины стало одним из самых дискуссионных при формировании состава нового правительства.