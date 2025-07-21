Обновление Кабмина: семь министерств объединили в три, ряд переименовали, к Минобороны присоединили Минстратегпром

21 июля, 11:25
Кабмин объединил семь министерств в три (Фото: Юлия Свириденко/Facebook)

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 21 июля, провел реорганизацию министерств. Министерство национального единства, Минагрополитики, Минприроды и Минстратегпром прекратили существование — их присоединили к другим ведомствам.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Правительство решило переименовать Министерство социальной политики в Министерство социальной политики, семьи и единства. К нему присоединили Министерство национального единства.

Министерство экономики переименовали в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов решили ликвидировать. Их функции будет выполнять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кроме того, правительство ликвидировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его функции возложили на Министерство обороны.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины. Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.

17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение министров нового правительства во главе с Юлией Свириденко.

В обновленное правительство входят:

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министр энергетики;
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Единственным вакантным местом осталась должность министра культуры. По словам Свириденко, именно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины стало одним из самых дискуссионных при формировании состава нового правительства.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Кабинет министров Украины Минобороны Украины Минэкономики Министерство социальной политики Украини Министерство стратегических отраслей промышленности Минокружения Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Поделиться:

