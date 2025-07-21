Обновление Кабмина: семь министерств объединили в три, ряд переименовали, к Минобороны присоединили Минстратегпром

Кабмин объединил семь министерств в три (Фото: Юлия Свириденко/Facebook)

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 21 июля, провел реорганизацию министерств. Министерство национального единства, Минагрополитики, Минприроды и Минстратегпром прекратили существование — их присоединили к другим ведомствам.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Правительство решило переименовать Министерство социальной политики в Министерство социальной политики, семьи и единства. К нему присоединили Министерство национального единства.

Министерство экономики переименовали в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов решили ликвидировать. Их функции будет выполнять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кроме того, правительство ликвидировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его функции возложили на Министерство обороны.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины. Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.

17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение министров нового правительства во главе с Юлией Свириденко.

В обновленное правительство входят:

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Единственным вакантным местом осталась должность министра культуры. По словам Свириденко, именно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины стало одним из самых дискуссионных при формировании состава нового правительства.