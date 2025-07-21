«Не уверен, что время для эксперимента». Сергей Рахманин анализирует изменения в оборонке и объясняет, почему Шмыгаль убедительнее Умерова

Денис Шмыгаль стал министром обороны вместо Рустема Умерова, а тот — секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

МО объединили с еще одним — Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а Германа Сметанина, который был его главой, отправили возглавлять Укроборонпром.

Есть ли в этом логика, какая, и какими будут последствия этих изменений, в эфире Radio NV рассказал член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

— Какую логику вы видите в перестановках, касающихся оборонной сферы?

— Если вы говорите о логике объединения Минобороны и Минстратегпрома, то я здесь никакой логики не вижу. Это во-первых.

Если говорится о смене министра обороны, я не знаю, какими именно резонами и мотивами руководствовался президент [Владимир Зеленский], но, на мой взгляд, это нужно было сделать. И, по крайней мере по стартовым базовым навыкам, Денис Шмыгаль выглядит более убедительным, чем Рустем Умеров на этой должности.

Относительно назначения Рустема Умерова на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, я вообще не вижу, что здесь обсуждать.

— Почему вы считаете, что Шмыгаль выглядит более убедительным на посту министра обороны, чем Умеров?