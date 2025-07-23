Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко покидает пост после двух лет работы

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает должность после почти двух лет работы.

«Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни», — написала она в Facebook.

Реклама

Черногоренко отметила, что имела команду, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, а также воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов.

Она подчеркнула, что за время ее работы в Минобороны были созданы инструменты, которые «усиливают оборону, дают эффективность, человечность и свободу выбора». Речь идет о Резерв+, Армия+, боевой системе DELTA, DOT-Chain и др.

Черногоренко также поблагодарила команду Минобороны за «работу по 16 часов в день и неравнодушие к проблемам пользователей».

«Мы задали высокую планку эффективности, и я больше всего надеюсь, что следующие CDTO продолжат движение в том же темпе. Потому что с такой командой темп терять нельзя. Произошло что-то странное — Минобороны уже не может не цифровизироваться», — добавила экс-заместитель министра обороны.

Ранее Черногоренко заявила, что приложение Резерв+ стало точкой входа в армию и сейчас насчитывает почти 4,5 миллиона пользователей. При этом стратегически Минобороны стремится, чтобы все этапы взаимодействия с военной системой были оцифрованы.