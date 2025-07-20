«Шмыгаль должен наладить процесс мобилизации, чтобы не было так, что ОП спрятался, правительство спряталось и все сбросили на армию», — разговор с Костенко

20 июля, 08:26
Почему демонизируют ТЦК и кто избегает ответственности за мобилизацию — Роман Костенко (Фото: Роман Костенко / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV — об ожиданиях от назначения Дениса Шмыгаля министром обороны Украины и о том, какие проблемы он должен в первую очередь исправить после его предшественника Рустема Умерова.

 — Роман, мы обсуждаем кадровые изменения в правительстве, целиком и полностью это коснулось Министерства обороны. Какие ваши ожидания от министра обороны Дениса Шмыгаля?

— Ожидания всегда максимальные. Хочется, чтобы все ошибки были исправлены и прислушивались к советам и [были решены] проблемные вопросы, на которые обращали внимание.

Перед голосованием в зале Денис Шмыгаль приходил к нам на комитет, представлялся, в очень общих чертах он обрисовывал, какое у него видение. Конечно, человек сколько лет работал руководителем правительства, он точно знаком с инструментами, с механизмами, которые нужно использовать, как работает система, и это также важно.

Теги:   Мобилизация Демобилизация Мобилизация в Украине Война России против Украины ТЦК ТЦК и СП территориальные центры комплектования Радио NV Минобороны Украины Интервью NV Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Рустем Умеров

