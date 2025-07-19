Шмыгаль и Федоров заявили, что нацелены на масштабирование производства дронов-перехватчиков

Министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров провели встречу, во время которой обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Об этом оба чиновника сообщили в своих Telegram-каналах в субботу. 19 июля.

По словам Шмыгаля, главное внимание сосредоточено на масштабировании решений, которые уже показали эффективность на фронте — в частности дронов-перехватчиков.

Реклама

Он отметил, что эта технология дала прорыв в борьбе с шахедами, и количество их успешного уничтожения растет. Также речь шла о дерегуляции в сфере передачи и списания дронов, чтобы ускорить поставки беспилотников военным.

Федоров в свою очередь озвучил пять направлений совместной работы:

Масштабирование решений для фронта — дроны-перехватчики, deep strike и другие геймчейнджеры ;

; Развитие системы Армия дронов с элементами геймификации;

Оперативное тестирование технологий на поле боя — уменьшение времени доставки инноваций и получения обратной связи от военных;

Упрощение процедур списания дронов — устранение бюрократических преград;

Использование аналитики — принятие решений на основе качественных данных.

«Масштабируем то, что работает, и создаем новые решения для уничтожения врага», — подытожил Федоров.

Ранее новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль в докладе президенту Владимиру Зеленскому заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.

Шмыгаль также пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.

«Оружие. Мы должны нарастить вооружение до уровня, который сломает способность врага воевать. Прежде всего — украинское производство. Задача президента — за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%», — заявил он.