Шмыгаль и Федоров заявили, что нацелены на масштабирование производства дронов-перехватчиков

19 июля, 18:24
Поделиться:
Министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Фото: Денис Шмыгаль/Телеграм)

Министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Фото: Денис Шмыгаль/Телеграм)

Министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров провели встречу, во время которой обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Об этом оба чиновника сообщили в своих Telegram-каналах в субботу. 19 июля.

По словам Шмыгаля, главное внимание сосредоточено на масштабировании решений, которые уже показали эффективность на фронте — в частности дронов-перехватчиков.

Реклама

Он отметил, что эта технология дала прорыв в борьбе с шахедами, и количество их успешного уничтожения растет. Также речь шла о дерегуляции в сфере передачи и списания дронов, чтобы ускорить поставки беспилотников военным.

Читайте также:
Рейтинг эффективности ПВО против шахедов. С помощью военных обозревателей NV выяснил, какие средства обороны лучше всего сбивают дроны врага

Федоров в свою очередь озвучил пять направлений совместной работы:

  • Масштабирование решений для фронта — дроны-перехватчики, deep strike и другие геймчейнджеры;
  • Развитие системы Армия дронов с элементами геймификации;
  • Оперативное тестирование технологий на поле боя — уменьшение времени доставки инноваций и получения обратной связи от военных;
  • Упрощение процедур списания дронов — устранение бюрократических преград;
  • Использование аналитики — принятие решений на основе качественных данных.

«Масштабируем то, что работает, и создаем новые решения для уничтожения врага», — подытожил Федоров.

Читайте также:
Фройдинг объяснил, на каком этапе находится проект по дронам-перехватчикам для Украины

Ранее новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль в докладе президенту Владимиру Зеленскому заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.

Шмыгаль также пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.

«Оружие. Мы должны нарастить вооружение до уровня, который сломает способность врага воевать. Прежде всего — украинское производство. Задача президента — за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%», — заявил он.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Дроны-перехватчики Денис Шмыгаль Михаил Федоров Минобороны Украины Война России против Украины шахеды Производство оружия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies