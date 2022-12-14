«Впереди могут быть разочарования». Зеленский и Слуга народа, саботировавшие ликвидацию ОАСК, коснулись красной линии Запада — интервью 14 декабря, 16:51 Эксклюзив НВ Верховная Рада 13 декабря поддержала решение о ликвидации ОАСК 310 голосами (Фото:ОАСК/Facebook)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ликвидацию ОАСК словами «эта история завершилась».

А вот редактор антикоррупционного проекта Наші гроші Юрий Николов считает, что сложный путь еще только предстоит.

В интервью Радио НВ он рассказал, кто мешал ликвидации ОАСК 20 месяцев и что будет с зашкваренными судьями и их руководителем — Павлом Волком.

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— Чего вы ожидаете от решения о ликвидации ОАСК?

— Дальнейших шагов. Сейчас, когда я вам начну рассказывать, что теперь дальше надо сделать, у всех закружится голова. Настолько это сложный путь.

Решение историческое. Я теперь точно понимаю (на этом примере разобрались), как можно влиять на власть, защищающую коррумпированные институты. То есть, во-первых, журналисты должны следить и постоянно освещать этот процесс. Поэтому очень благодарю Радио НВ, всех коллег, которые держали украинцев в курсе, что делаются нехорошие вещи.

Во-вторых, Центр противодействия коррупции — это безусловный локомотив этого процесса. Вместе с коллегами из других общественных организаций они информировали наших западных коллег по этому поводу. И оказалось, что Владимир Зеленский и его политическая сила, два года саботировавшие всю эту историю, прикоснулись к красной линии Запада.

Запад говорит: «Мы вам даем оружие, мы вам даем деньги, мы вам поможем состояться, но чтобы деньги не разворовывались, нужно, чтобы следили антикоррупционные органы. А что у вас делается? У вас произвол».

И Запад на прошлой неделе дал однозначный сигнал. Это даже не сигнал, это ядерная световая ракета, которая осветила все это — санкции на руководителя этого окружного суда [Павла] Вовка. Это было публично, это было ярко. И только после этого процесс сдвинулся с места.

И слава Богу, что сдвинулся, — теперь открываются следующие точки, за которыми, я могу пообещать, что мы будем следить так же. А будет еще многое. Эта коррупционная гидра вцепилась когтями прямо в тело Украины. И вот мы по одному сейчас будем их выбивать оттуда. Сейчас этот закон — это фактически первая когтя, которую удалось вытащить.

Следующее. Для того чтобы окружной суд прекратил свой произвол, нужно создать вместо него новый. Сейчас его дела временно будут передаваться в областной админсуд. Конечно, это украинский суд as usual, но он, по крайней мере, совершенно точно не такой зашкварный, как наши ребята из окружного.

Что будет происходить? Для того чтобы эту всю команду судей из окружного отдать, так сказать, под окончательный суд, нужно запустить такой институт, который называется Высший совет правосудия (ВСП). Это, так сказать, суд для судей. Без решения этого органа судью даже невозможно отдать под уголовное обвинение, посадить в тюрьму, условно говоря.

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Так вот: саботаж происходит по этой линии. И таким образом часть членов ВСП уже назначена, а часть должна назначить в январе съезд судей. И на этом съезде судей есть опасность, что будут выбирать тоже зашкваренных, недоброчестных каких-то представителей. И вероятность этого была бы велика, если бы Вовк оставался действующим руководителем влиятельного суда Украины. Все бы на него смотрели, заглядывали в рот: «Павел же сказал так, давайте этого, пожалуй, хороший человек, выберем».

— Это сейчас для них знак, что они не могут так поступить?

— Это однозначный сигнал, это такой указатель, который показывает: «Ребята, Украина дальше будет идти в другом направлении, не так, как вы привыкли, наоборот! Лучше сейчас думайте, как интегрироваться в новую Украину с новыми правилами. Новые правила вот». Потому это очень однозначный сигнал для съезда судей.

Также все эти прекрасные люди ожидают запуска Высшей квалификационной комиссии судей. Это орган, который должен отобрать новых судей для нового суда. У нового суда будет немного ребрендированное название — Киевский городской окружной административный суд.

— А откуда судьи? Кто заменит тех из ОАСК? Понимаем ли мы, каким должен быть процесс. Какой он может быть в самом худшем случае?

— Понимаем. Речь идет о том, что эта Высшая квалификационная комиссия судей — это еще один орган в судейском управлении. Он должен выбирать именно этих кандидатов, следить, кто туда будет избираться и назначаться президентом.

ВККС сейчас тоже находится в полуразобранном состоянии. И прямо сейчас туда тоже идет конкурсный отбор участников. Я и мои коллеги, Центр противодействия коррупции, внимательно следим за этим процессом и видим, что есть попытки туда тоже пропихнуть каких-то людей, которые в радиоуправляемом режиме будут руководствоваться указаниями Банковой.

С помощью тех же инструментов огласки и информирования наших западных партнеров мы стараемся снизить ущерб от таких возможных назначений.

— Почему мы говорим только о Вовке, как вы думаете?

— Это совершенно понятно. Он очень харизматичный, он лидер и он формальный руководитель этой всей группировки. Конечно, там три десятка судей, на которых ни пробы, ни клейма негде поставить. Но Волк просто самый громкий из всех. Потому это как сборный персонаж всего окружного суда.

— Был президентский законопроект по ОАСК. Представлен он был еще в апреле 2021 года. Его обозначили как безотлагательный. Следует ли нам сейчас возвращаться туда, в 2021 год, и анализировать, почему столько времени заняло то, чтобы ликвидировать ОАСК? Почему требовались санкции США в отношении Вовка, чтобы наконец-то активизировалась Верховная Рада, а там все же монобольшинство, «слуги народа», которые могут сами, без всякой помощи из других фракций принять любое решение.

— Безусловно. И не только стоит, а это еще нужно делать. Поскольку у нас в Украине действительно в последние годы принято очень много хороших законов в разных направлениях. Есть много хороших людей в разных институтах, способных бороться с коррупцией.

Но, к сожалению, все это в результате приводит к тому, что до сих пор нет неотвратимости наказания. Это очень действенный инструмент, когда коррупционер знает, что если он согрешит, он будет наказан. Этого нет.

И именно на это отсутствие неотвратимости наказания и работала вся эта гоп-компания, стопорившая судейскую реформу и уничтожение ОАСК. Поэтому к ним нужно возвращаться. Ко всем им нужно возвращаться. Потому что это зло микроет.

Во время принятия этого законопроекта защитники окружного суда пытались все же снова саботировать это решение, даже несмотря на то, что у Владимира Зеленского было стратегическое видение, что идем вперед. Это сделали бывшие депутаты ОПЗЖ — те же депутаты [подозреваемого в госизмене Виктора] Медведчука. Среди этих депутатов есть одна депутат, которая очень близка лично к Павлу Вовку.

— А как зовут?

— [Антонина] Славицкая. Она много раз была подмечена в том, что выступала за сохранение этого суда и нынешнего статуса кво. И 13 декабря ее коллеги тоже пытались остановить принятие этого закона.

Они придумали такую бюрократическую уловку — «давайте снова проголосуем частично во втором чтении, а окончательно отложим на потом». А до того снова правок пичкаем. Но главное, чтобы продолжала работать машина кривосудия.

Поэтому пока не будут наказаны все участвовавшие в этом саботаже, будет пример для всех на потом. Как только Запад отвернется, как только общественность отвернется, как только журналисты закроют рот по каким-то причинам, как только общественные организации перестанут бить в набат, можно будет возвращаться к старым паршивым практикам. Вот в чем опасность.

— Есть опасность, что члены этой пророссийской партии, деятельность которой была запрещена в Украине, остаются в парламенте, они влияют на принятие решений. И мы можем увидеть на этом примере, как они, например, пытались сейчас перенести решение по ОАСК…

— Сорвать, условно говоря. И уже даже украинцы сделали петицию к президенту. Две недели назад она набрала нужное количество голосов о том, чтобы президент принял карательные меры в отношении членов этой партии, но Владимир Зеленский, к сожалению, перевел эту петицию на уровень правительства с выражениями: «Правительство, посмотри, что там можно сделать». То есть это совершенно не воинственное решение верховного главнокомандующего.

— Может ли быть иммунитет со стороны политических элит и бизнес-кругов для судей ОАСК? Или ничто уже не может защитить их от правосудия?

— Во-первых, отсутствие Высшего совета правосудия это продолжает оставаться для них защитой. Без решения ВСП по находящимся под следствием НАБУ судьям их невозможно посадить в тюрьму. Впереди у нас будет большой путь.

Будут ли эти коррумпированные элиты защищать и дальше этих судей? Возможно. Тем более старинные привычки украинцев к кумовству, неформальные отношения будут приводить к тому (у меня есть такое впечатление), что часть этих судей, возможно, и значительная часть переместится в батальон Монако, Вена, окажется вне правосудия еще до того, как бросить их за решетку.

— Как должны действовать правоохранители, чтобы судьи ОАСК не выехали из страны?

— Я не знаю. Мне кажется, что это можно делать только какие-то засады, чтобы постоянно за ними следить. Но я так понимаю, что это невероятно.

Слишком много людей проходят по этому делу. И для их охраны, чтобы они не сбежали, нужно будет слишком много персонала. И это еще и долгий процесс, потому что дело в суде идет, но, к сожалению, зависит от многих факторов. Поэтому впереди могут быть еще большие разочарования.