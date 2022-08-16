США отреагировали на избрание двух членов Высшего совета правосудия 16 августа, 12:58 Бриджит Бринк положительно оценила назначение двух членов ВСП (Фото:Ambassador Bridget A. Brink / Twitter)

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала назначение Романа Маселко и Николая Мороза в Высший совет правосудия «прекрасной новостью».

В своем Twitter она сообщила, что это важный шаг вперед в судебной реформе.

«Прекрасная новость о назначении двух членов в Высший совет правосудия после тщательной проверки Этического совета. Эти назначения — важный шаг вперед в судебной реформе, ключевой элемент продвижения Украины к успешному европейскому будущему», — добавила посол.

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15 августа Верховная Рада Украины избрала еще двух членов Высшего совета правосудия. Речь идет об адвокате по делам Евромайдана Романе Маселко и доценте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николае Морозе.

Теперь в ВСП шесть членов из 22 необходимых.

Еще 22 февраля Высший совет правосудия покинули 10 человек, из-за чего орган перестал выполнять свои функции. Это произошло после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВСП.

В конце мая конкурс возобновился, однако общественные организации его раскритиковали из-за решения сделать собеседования с кандидатами закрытыми и проводить их без онлайн-трансляции.

Высший совет правосудия вносит представление о назначении судей, принимает решение о нарушении судьями или прокурорами требований по несовместимости, может увольнять судей с должности, дает согласие на их задержание или содержание под стражей.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав конкурсной комиссии по отбору членов ВСП 24 июля.

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