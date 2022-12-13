Миллионы судьям и отмена санкций против россиянина: что успел принять ОАСК за время военного положения — расследование 13 декабря, 16:24 Глава ОАСК Павел Вовк (Фото:Павло Вовк via Facebook)

Окружной административный суд Киева за время военного положения принял десятки тысяч решений, в том числе об отмене санкций в отношении предприятия с российским бенефициаром, восстановлении уволенных и люстрированных чиновников и выплате «судье Майдана». Об этом сказано в расследовании Bihus.Info.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля ОАСК не принимал никаких решений больше месяца и продолжил работу только в апреле.



В августе 2022 года судья ОАСК Владимир Келеберда отменил приказ об увольнении и восстановил в должности прокурора экс-заместителя генпрокурора Юрия Луценко Сергея Кизя, а также постановил выплатить ему 3,5 млн грн за вынужденный прогул, объяснив, что в приказе было недостаточно обоснований и он нарушал инструкцию по деловодству.

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При этом в сентябре тот же судья не стал отменять идентичный приказ в отношении другого сотрудника Офиса генпрокурора Ярослава Фалеса, который, как и Кизь, в 2019-м не подал заявление на прохождение аттестации, и его уволил тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка. Кизь и Фалес ждали решения ОАСК больше двух лет.



Также в расследовании сказано, что Окружной админсуд за несколько месяцев принял решение о довыплате 3,6 млн грн выходной помощи судье КСУ Александру Литвинову, которого уволили в апреле 2022 года из-за окончания срока полномочий. Уже в сентябре судья Игорь Качур удовлетворил его иск.

Bihus.info отмечает, что на так называемых пленках Вовка глава ОАСК Павел Вовк рассказывает, что ему и его коллегам «принадлежит» Конституционный суд.

За время военного положения судья ОАСК Владимир Келеберда также принял решение о выплате более 900 тыс. грн бывшей «судье Майдана» Людмиле Козятник. Высший совет правосудия уволил ее в 2017 году за то, что она безосновательно лишала прав участников протестов. Козятник обжаловала увольнение в Верховном Суде и в 2020-м снова стала судьей, но ее почти тут же опять уволили. После этого экс-судья требовала выплатить ей деньги за 2017−2020 годы.

Судьи ОАСК Евгений Аблов, Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко с 24 февраля восстановили в должностях ряд люстрированных чиновников и присудили им выплаты за вынужденный прогул. Экс-сотрудник секретариата Кабинета министров Алексей Мажан должен был получить 1,18 млн грн выплаты (решение судьи Аблова), а люстрированный сотрудник Службы внешней разведки, а до этого КГБ Олег Билявский — 1,67 млн грн (решение судьи Огурцова).

Они подавали иски в 2014—2016 годах и ждали решения ОАСК по шесть-восемь лет. Всего, по данным журналистов, судьи ОАСК-фигуранты «пленок Вовка» с начала полномасштабной войны постановили выплатить люстрированным чиновникам больше 7 млн грн.

В августе судья ОАСК Аблов отменил постановление НКРЭКУ за апрель 2022 года о лишении предприятия ПВ Солар Стейшн лицензии по производству электроэнергии и права на «зеленый тариф». НКРЭКУ аргументировала решение тем, что бенефициар предприятия — гражданин страны-агрессора РФ Василий Решетов. Судья Аблов решил, что Комиссия не имела права применять такие санкции, потому что Решетов давно живет в Украине и здесь у него семья, а значит, он является резидентом Украины.

Практически на все решения ОАСК, упомянутые в расследовании, поданы апелляционные жалобы в Шестой апелляционный админсуд.

13 декабря Верховная Рада ликвидировала Окружной админсуд Киева и создала Киевский городской окружной административный суд. Законопроект о ликвидации ОАСК президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в парламент в апреле 2021 года. Его определяли как «неотложный», но Рада проголосовала за это только спустя 1,5 года.



9 декабря 2022 года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.

По данным НАБУ, глава ОАСК Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.