«Зачем вы спасаете Вовка?» США наложили санкции на главу ОАСК, а ОП и «слуги народа» продолжают его защищать — Шабунин

11 декабря, 19:15
Эксклюзив НВ
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Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк (Фото:Павел Вовк / Facebook)

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк (Фото:Павел Вовк / Facebook)

Несмотря на то, что США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, власти продолжают его защищать, считает председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Нет объяснения ни морального, ни законного, ни с точки зрения здоровой логики, почему до сих пор нынешняя власть защищает ОАСК. <...> С ним (Вовком — ред.) не о чем говорить. Надо говорить с Офисом президента или с лидерами фракции Слуга народа: „Друзья, а зачем вы спасаете Вовка? Это же очевидный позор для вас, для страны, электоральные, репутационные потери. Должно быть что-то, что он вам дает, из-за чего вы готовы идти на такие потери», — отметил в эфире Радио НВ Шабунин.

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В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как безотлагательный законопроект о ликвидации ОАСК, но парламент его до сих пор не принял.

«Ликвидировать этот суд можно, приняв закон, который уже подал президент. Депутаты не принимают этот закон», — объясняет Шабунин свои обвинения в сторону депутатов и добавляет, что предполагает, что нынешним властям нужны незаконные судебные решения ОАСК и Вовка:

«Ничего иного у него нет. Ну не наличные же он им дает в конце концов. Я другого, кроме как политически мотивированных незаконных решений, придумать не могу. Ибо если решения законны, то зачем им Вовк? Любой суд примет законное решение».

https://www.youtube.com/watch?v=ldDJdPHM8QY&t=956s

Детальнее о том, почему судьи, которые должны были легализовать Януковича после оккупации Киева, до сих пор работают и при чем здесь Зеленский, Шабунин ранее рассказывал также в интервью Радио НВ.

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против председателя ОАСК Вовка и двух ближайших членов его семьи.

По данным Госдепа, Вовк причастен к «требованию взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы».

Реагируя на введенные США санкции, Вовк заявил, что переживет отсутствие возможности ездить в Соединенные Штаты.

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По данным НАБУ, глава ОАСК Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в собственных интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что глава ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт был передан в суд.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Коррупция Окружной админсуд Киева Виталий Шабунин Центр противодействия коррупции Павел Вовк Радио НВ партия Слуга народа Офис президента Украины

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