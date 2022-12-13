«Эта история закончилась». Зеленский прокомментировал ликвидацию ОАСК

13 декабря, 22:38
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Верховная Рада 13 декабря ликвидировала ОАСК (Фото:Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook)

Верховная Рада 13 декабря ликвидировала ОАСК (Фото:Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 декабря, прокомментировал ликвидацию Окружного админсуда Киева.

В вечернем обращении глава государства сказал, что подписал закон о ликвидации ОАСК.

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«Эта история закончилась. А история реформ продолжается — продолжается даже во время такой войны. Спасибо всем, кто работает ради Украины, кто воюет ради нашей независимости, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело. Мы поддерживаем вас, мы в вас очень сильно верим», — добавил он.

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Верховная Рада 13 декабря поддержала решение о ликвидации ОАСК 310 голосами. Другим законопроектом народные депутаты создали Киевский городской окружной административный суд. Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК в парламент еще в апреле 2021 года.

9 декабря 2022 года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.

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По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.

https://www.youtube.com/embed/VbiSU4UcKNo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Закон Верховная Рада Законопроект Окружной админсуд Киева Владимир Зеленский Судебная реформа

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