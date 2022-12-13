Скандальный Окружний админсуд Киева прокомментировал решение Рады о его ликвидации 13 декабря, 17:21 В суде считают, что законопроект 5369 о ликвидации ОАСК не отвечает положениям Конституции Украины (Фото:ОАСК/Facebook)

Окружной админсуд Киева прокомментировал решение Верховной Рада о его ликвидации и создание Киевского городского окружного административного суда.

Заявление ОАСК опубликовано в Telegram.

В суде считают, что законопроект 5369 о ликвидации ОАСК не отвечает положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени.

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«Наибольший вред от такого решения ощутят украинцы, которые фактически будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна уже борется с внешним врагом — Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В суде добавили, что десятки тысяч дел, находящихся на сегодняшний день в производстве ОАСК, будут переданы сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан на рассмотрение в парламент еще в апреле 2021 года.

Его определяли, как «неотложный», но Рада поддержала его только во вторник, 13 декабря 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что судебный орган погряз в коррупционных скандалах и не смог вернуть доверие к себе. Глава суда Павел Вовк в ответ заявил, что президент «поддался на манипуляции отдельных «активистов».

Чем известен ОАСК

По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», в состав которой входило не менее 12 человек, целью которой был «захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе».

Из-за того, что Павел Вовк не приходил на заседания ВАКС по избранию ему меры пресечения, было принято несколько решений о его принудительной доставке в суд, но ни одна попытка не увенчалась успехом.

В ноябре 2020 года НАБУ во второй раз объявило Вовка в розыск.

В 2020 году НАБУ рассекретило материалы следственных действий в отношении судей ОАСК. Были обнародованы записи телефонных разговоров, скрыто записанных в кабинете Павла Вовка перед последними президентскими выборами.

В начале апреля 2021 года детективы НАБУ задержали брата председателя ОАСК Юрия Зонтова. В НАБУ заявили, что он и еще один адвокат пытались передать взятку в размере $100 тысяч, чтобы повлиять на вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК.

Во время обысков у Зонтова изъяли антиквариат, несколько миллионов долларов и другие денежные средства.

9 декабря текущего года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против Вовка и двух ближайших членов его семьи.

Самые резонансные решения ОАСК:

по иску бизнесмена Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной,

отменил новую редакцию украинского правописания,

принял к рассмотрению иск от Виктора Януковича о возвращении на пост президента Украины,

восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной службы,

запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения,

заблокировал переименование УПЦ МП ( должна была указать связь с РФ),

должна была указать связь с РФ), отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве,

отменил запрет на показ в Украине сериала Сваты.