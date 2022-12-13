Скандальный Окружний админсуд Киева прокомментировал решение Рады о его ликвидации

13 декабря, 17:21
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В суде считают, что законопроект 5369 о ликвидации ОАСК не отвечает положениям Конституции Украины (Фото:ОАСК/Facebook)

В суде считают, что законопроект 5369 о ликвидации ОАСК не отвечает положениям Конституции Украины (Фото:ОАСК/Facebook)

Окружной админсуд Киева прокомментировал решение Верховной Рада о его ликвидации и создание Киевского городского окружного административного суда.

Заявление ОАСК опубликовано в Telegram.

В суде считают, что законопроект 5369 о ликвидации ОАСК не отвечает положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени.

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«Наибольший вред от такого решения ощутят украинцы, которые фактически будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна уже борется с внешним врагом — Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В суде добавили, что десятки тысяч дел, находящихся на сегодняшний день в производстве ОАСК, будут переданы сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд.

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Законопроект о ликвидации ОАСК был подан на рассмотрение в парламент еще в апреле 2021 года.

Его определяли, как «неотложный», но Рада поддержала его только во вторник, 13 декабря 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что судебный орган погряз в коррупционных скандалах и не смог вернуть доверие к себе. Глава суда Павел Вовк в ответ заявил, что президент «поддался на манипуляции отдельных «активистов».

Чем известен ОАСК

По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

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Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», в состав которой входило не менее 12 человек, целью которой был «захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе».

Из-за того, что Павел Вовк не приходил на заседания ВАКС по избранию ему меры пресечения, было принято несколько решений о его принудительной доставке в суд, но ни одна попытка не увенчалась успехом.

В ноябре 2020 года НАБУ во второй раз объявило Вовка в розыск.

В 2020 году НАБУ рассекретило материалы следственных действий в отношении судей ОАСК. Были обнародованы записи телефонных разговоров, скрыто записанных в кабинете Павла Вовка перед последними президентскими выборами.

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В начале апреля 2021 года детективы НАБУ задержали брата председателя ОАСК Юрия Зонтова. В НАБУ заявили, что он и еще один адвокат пытались передать взятку в размере $100 тысяч, чтобы повлиять на вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК.

Во время обысков у Зонтова изъяли антиквариат, несколько миллионов долларов и другие денежные средства.

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9 декабря текущего года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против Вовка и двух ближайших членов его семьи.

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Самые резонансные решения ОАСК:

  • по иску бизнесмена Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной,
  • отменил новую редакцию украинского правописания,
  • принял к рассмотрению иск от Виктора Януковича о возвращении на пост президента Украины,
  • восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной службы,
  • запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения,
  • заблокировал переименование УПЦ МП (должна была указать связь с РФ),
  • отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве,
  • отменил запрет на показ в Украине сериала Сваты.
https://www.youtube.com/embed/ldDJdPHM8QY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Коррупция Верховная Рада Окружной админсуд Киева Коррупционный скандал Суд

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