Мариупольский план Манафорта. Как Путин пытался вернуть Януковича к власти на Донбассе — интервью с Владимиром Фесенко 8 ноября, 19:45 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин во время поездки в Тверскую область, 7 ноября 2022 года (Фото:Sputnik/Maxim Blinov/Pool via REUTERS)

Политолог Владимир Фесенко в интервью Радио НВ рассказал, как российский диктатор зондировал возможность возвращения Виктора Януковича в украинскую политику, назначив его главарем так называемых «республик» на Донбассе и как неудача этого замысла повлияла на планы вторжения РФ.

— Мы вас позвали, чтобы обсудить с вами публикацию The New York Times. Они написали статью о плате, которую хотел Путин за помощь Трампу на выборах. Как пишет издание, эта цена — покорная Украина через «мариупольский план» с Януковичем.

Видео дня

Издание пишет, что этот план должен стать потенциальной платой за российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году, для его реализации потребовался намек американского президента Дональда Трампа.

Я знаю, что эта тема о вмешательстве России в американские выборы просто освежилась после того, как у Трампа провели обыски и им повторно заинтересовались правоохранители.

Возможно, этот «мариупольский план», о котором идет речь в публикации, стал для вас чем-то новым, неожиданностью? Или вы об этом знали и раньше, или догадывались?

— Нет, я ничего нового не получил от этой публикации. Информация об этом плане Манафорта была в свое время, напомню, об этом много писали 2016, 2017, когда было расследование по Манафорту, а затем его осуждение. Ничего нового в этой публикации не появилось. Я думаю, что здесь важный контекст.

Эта публикация в The New York Times появилась в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. И думаю, что The New York Times, близкая к Демократической партии Соединенных Штатов, так прозрачно намекнула, что некоторые люди, близкие к Трампу, ведущие фигуры в его команде, пытались выйти на определенные договоренности с путинским режимом еще тогда.

Поэтому здесь следует учитывать нынешний внутренний контекст. А что касается самого плана, я просто напомню: на тот момент, когда этот план появился, а на мой взгляд, это был лоббистский план в первую очередь в интересах Януковича, потому что то, что в нем сформулировано, оно уже начало реализовываться через Минские договоренности, подписанные во втором варианте в феврале 2015 года.

А еще один важный момент заключался в том, чтобы сделать активным лоббистом этого плана нового президента США Трампа на тот момент. Но этот план не сработал, даже наоборот, хотя сам Трамп хотел договориться с Путиным, такие желания у него были, были долгие разговоры с ним при личных встречах.

Но в чем парадокс, и это очень показательный парадокс: даже когда у кого-то из западных лидеров возникает пылкое желание договориться с Путиным, то вопреки этому работают базовые интересы, в данном случае Соединенных Штатов, в целом западного демократического мира.