Рада ликвидировала Окружной админсуд Киева

13 декабря, 13:45
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Окружной административный суд Киева (Фото:ОАСК/Facebook)

Окружной административный суд Киева (Фото:ОАСК/Facebook)

Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада ликвидировала Окружной админсуд Киева.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

За решение о ликвидации скандального судебного органа проголосовали 310 парламентариев.

Другим законопроектом был создан Киевский городской окружной административный суд. Это поддержали 326 нардепов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=ldDJdPHM8QY&feature=emb_title

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве фракции Слуги народа, Рада также поддержала отправку законопроекта о ликвидации ОАСК на безотлагательную подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект о ликвидации ОАСК глава украинского государства подал на рассмотрение в парламент еще в апреле 2021 года. Его определяли как «неотложный», но Рада проголосовала за это только спустя 1,5 года.

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Тогда Зеленский заявлял, что судебный орган погряз в коррупционных скандалах и не смог вернуть доверие к себе. Глава суда Павел Вовк в ответ заявил, что президент «поддался на манипуляции отдельных «активистов».

Чем известен ОАСК

По данным НАБУ, глава суда Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», в состав которой входило не менее 12 человек, целью которой был «захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе».

Из-за того, что Павел Вовк не приходил на заседания ВАКС по избранию ему меры пресечения, было принято несколько решений о его принудительной доставке в суд, но ни одна попытка не увенчалась успехом. В ноябре 2020 года НАБУ во второй раз объявило Вовка в розыск.

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В 2020 году НАБУ рассекретило материалы следственных действий в отношении судей ОАСК. Были обнародованы записи телефонных разговоров, скрыто записанных в кабинете Павла Вовка перед последними президентскими выборами.

В начале апреля 2021 года детективы НАБУ задержали брата председателя ОАСК Юрия Зонтова. В НАБУ заявили, что он и еще один адвокат пытались передать взятку в размере $100 тысяч, чтобы повлиять на вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК.

Во время обысков у Зонтова изъяли антиквариат, несколько миллионов долларов и другие денежные средства.

9 декабря текущего года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.

Самые резонансные решения ОАСК:

  • по иску бизнесмена Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной,
  • отменил новую редакцию украинского правописания,
  • принял к рассмотрению иск от Виктора Януковича о возвращении на пост президента Украины,
  • восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной службы,
  • запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения,
  • заблокировал переименование УПЦ МП (должна была указать связь с РФ),
  • отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве,
  • отменил запрет на показ в Украине сериала Сваты.
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Теги:   Верховная Рада Окружной админсуд Киева Ликвидация

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