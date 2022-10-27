Экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича задерживал лично Малюк

27 октября, 10:54
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Задержание Кулинича (Фото:СБУ)

Задержание Кулинича (Фото:СБУ)

И.о главы СБУ Василий Малюк заявил, что он лично задерживал бывшего руководителя Крымского главка СБУ Олега Кулинича, разоблаченного на работе на российские спецслужбы.

«Была проведена беспрецедентная филигранная разработка и дальнейшая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в нашей стране, в службе, как они пытались влиять на разные процессы», — заявил руководитель украинской спецслужбы в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам Малюка, сейчас происходит самоочищение СБУ, и это очень важно, особенно в условиях войны.

«Если не обнаружить этих крыс на нашем борту, то все наши дальнейшие операции по отношению к врагу обречены на провал. Поэтому на этом (самоочищении — ред) мы делаем очень большой акцент», — сказал он.

Малюк добавил, что сегодня подразделение внутренней безопасности полностью переформатировано и выполняет именно контрразведывательные задачи.

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«Так делаем для этого все возможное. Из знаковых примеров — задержание агентов, так называемых кротов в рядах СБУ», — сказал он.

В июле правоохранители задержали бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Его уволили с должности в марте этого года.

Кулинич передавал россиянам «информацию, составляющую государственную тайну».

https://www.youtube.com/watch?v=elD2vjPNC7E
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российские спецслужбы Война России против Украины

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