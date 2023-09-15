СБУ задержала Нестора Шуфрича 15 сентября, 08:45 Нестора Шуфрича задержали (Фото:Юрий Бутусов / Facebook)

В пятницу, 15 сентября, Служба безопасности Украины задержала народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, ему инкриминируется государственная измена, сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Депутат был задержан в своем доме в селе Козин Киевской области, утверждает Бутусов.

Журналист рассказал, что сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича.

По его словам, Шуфрич является фигурантом дела касательно российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

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Бутусов сообщил, что псогласно выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики.

Бутусов напомнил, что Шуфрич является народным депутатом и является главой комитета Верховной Рады по свободе слова.

4 марта 2022 года 206 батальон территориальной обороны Киева задержал народного депутата от Оппозиционной платформы — При жизни Нестора Шуфрича, потому что он фотографировал блокпост. Впоследствии его отпустили.

16 мая начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук сообщил, что Шуфрич покинул территорию Украины.

Сам Шуфрич сказал, что выехал за границу на законных основаниях, потому что имеет троих несовершеннолетних детей — троих, пяти и девяти лет, и оформил выезд «согласно всем нормативам, установленным для военного времени».

23 мая Шуфрич вернулся в Украину.