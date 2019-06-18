Националисты. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы Вчера, 20:29 Цей матеріал також доступний українською Христя Равлюк via Facebook Список объединенных националистов возглавил глава ВО Свобода Олег Тягнибок Христя Равлюк via Facebook

НВ рассказывает о партиях, которые принимают участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Несколько националистических партий объединились, чтобы попасть в парламент, но уровень их поддержки невелик.



История объединения

Поскольку украинское законодательство не предусматривает формирования избирательных блоков, объединенные националисты будут баллотироваться по списку ВО Свобода. Прогнозируется, что через несколько месяцев на основании этого объединения будет создана новая партия.



Кроме Свободы, в объединение вошли Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов.

В 1991 году в результате объединения нескольких общественных националистических организаций появилась Социал-национальная партия Украины. Она была официально зарегистрирована 16 октября 1995 года. Партия принимала участие в парламентских выборах с 1998 года, но до парламентских выборов 2012 года не проходила в парламент. Один из лидеров Социал-национальной партии Олег Тягнибок дважды становился депутатом-мажоритарщиком — в 1998 и 2002 году. В 2004 году Олега Тягнибока избрали главой партии, которая сменила название на ВО Свобода. На выборах 2012 года Свобода впервые преодолела проходной барьер, получив 10,45% голосов. На внеочередных выборах в октябре 2014 года Свобода снова не смогла преодолеть проходной барьер, но в парламент прошли шесть депутатов-мажоритарщиков от этой политсилы.

Партия Национальный корпус была зарегистрирована 21 декабря 2015 года. Ее возглавляет экс-командир полка Азов и нардеп-мажоритарщик Андрей Билецкий.

Брифинг объединенных националистов 14 июня / Фото: ВО Свобода via Facebook

Партия Правый сектор была зарегистрирована 29 сентября 1997 года как Украинская национальная ассамблея, это политическое крыло националистической организации УНА-УНСО. Националистическое общественное движение Правый сектор появилось в результате объединения нескольких националистических организаций, в том числе УНА-УНСО, на Майдане во время событий Революции Достоинства. 22 марта 2014 года партию Украинская национальная ассамблея переименовали в Правый сектор. На внеочередных выборах 2014 года Правый сектор набрал 1,8% голосов. Партию возглавляет Андрей Тарасенко.

Государственническая Инициатива Яроша — общественная организация экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша, которую он основал в 2016 году. Дмитрий Ярош — депутат-мажоритарщик, он был кандидатом в президенты в 2014 году, набрав 0,7% голосов избирателей. Ярош принимал участие в формировании добровольческих отрядов для борьбы с российской агрессией на Донбассе.

ОУН в настоящее время действует как общественная организация. Во время Революции Достоинства в январе 2014 года сформировалась 1-я Киевская сотня ОУН им. Евгения Коновальца. С августа 2014 до апреля 2015 года в зоне боевых действий на Донбассе находился Добровольческий батальон ОУН, созданный по инициативе членов ОУН.



Конгресс украинских националистов был зарегистрирован Министерством юстиции как политическая партия 26 января 1993 года. С 2010 года партию возглавляет Степан Брацюнь. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году КУН набрал 0,05% голосов.

Что обещают националисты

В программе ВО Свобода, по списку которого баллотируются члены всех вышеперечисленных организаций указаны, в частности, следующие обещания:

Люстрация и привлечение к ответственности

— Провести реальную люстрацию власти и принять новый закон Об очищении власти;

— Привлечь к ответственности агентов КГБ-ФСБ, других спецслужб иностранных государств, руководителей КПСС, которые находились или находятся на госслужбе;

— Привлечь к ответственности всех пособников беглого экс-президента Виктора Януковича;

— Реальное привлечение к ответственности за коррупционные правонарушения;

— Возобновить уголовное дело по факту Голодомора 1932−33 гг., который признан государством геноцидом украинского народа, то есть преступлением, к которому не применяются сроки давности. Ввести уголовную ответственность за отрицания Голодомора как геноцида;

— Через международные механизмы требовать от России признания, извинений и компенсации за геноцид украинцев;

— Привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал Украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления.

Государственное управление

— Обязательная проверка госслужащих и кандидатов на выборные должности на полиграфе;

— Обязать всех госслужащих и кандидатов на выборные должности сдать экзамен по украинскому языку и использовать его на работе;



— Отменить неприкосновенность президента, нардепов и судей;

— Запретить деятельность антиукраинских партий и общественных организаций;



— Обязать кандидатов на выборные должности указывать свою национальность;

— Сократить срок пребывания президента на должности до четырех лет, не больше двух сроков подряд;

— Вынести на референдум предложение сделать Украину президентской республикой;



— Пропорциональная система выборов в Раду по открытым спискам;

— Запрет платной политической рекламы за три месяца до избирательной кампании и во время нее;

— Ограничить срок полномочий Верховной Рады и местных советов тремя годами, сократить количество нардепов до 300;

— Жесткий контроль и уголовная ответственность за кнопкодавство;

— Проводить местные референдумы по всем жизненно важным вопросам громад;

— Ликвидировать особый статус административных единиц — Автономной Республики Крым и города Севастополь (с соответствующими изменениями в Конституции Украины). Не допустить предоставления «особого статуса» для оккупированных территорий;

— Обеспечить избирателям право отзывать депутатов и судей;



— Суд присяжных;



Национальность, гражданство и патриотизм

— Вернуть в паспорт и свидетельство о рождении графу «национальность»;



— Принять новый закон о гражданстве, согласно которому гражданство будет предоставляться только лицам, которые родились в Украине или являются этническими украинцами, вернувшимися из-за границы для постоянного проживания и работы в Украине. Ограничить право получения гражданство лицами, рожденными в Украине от иностранцев или лиц без гражданства. В исключительных случаях разрешить получение гражданства лицам, которые легально прожили в Украине 15 лет и отказались от других гражданств. Лишить украинского гражданства лиц с двойным гражданством;

— Запретить усыновление украинских детей иностранцами;

— Принять государственную программу патриотического воспитания украинской молодежи;

— Ввести во всех учебных заведениях отдельную учебную дисциплину «История геноцида украинцев в ХХ в.»;



— Проводить регулярные проверки организаций, работающих с молодежью, на предмет их лояльности к украинскому государству;

Война на Донбассе и отношения с Россией

— Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с Российской Федерацией и не возобновлять их до полной деоккупации Россией всех украинских территорий;



— Возобновить территориальную целостность Украины и подать в суд на Россию в Международный уголовный суд;

— Национализировать предприятия, имущество и другие активы в Украине, принадлежащие российским владельцам или имеющие доли российского капитала, в качестве компенсации за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса;

— Начать долговременную программу поддержки политических движений угнетенных Москвой народов. Активизировать работу по защите прав и свобод, расширению самоуправленческих полномочий этнических украинцев, компактно проживающих на территории РФ;

— Блокировать любые связи РФ с так называемой Приднестровской Молдавской Республикой;

— Ввести полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий. Держать ее до полной деоккупации этих территорий;



— Ввести военное положение на прифронтовых территориях;

— Установить размер финансирования Вооруженных Сил Украины на уровне 5% ВВП;

— Ввести комплексное военно-патриотическое воспитание для всеобъемлющей подготовки молодежи к обороне Украины по принципу полного сопротивления;

— Разрешить всем психически здоровым и несудимым гражданам владеть холодным и огнестрельным оружием;

Языковая и информационная политика

— Обеспечить украинскому статус единственного государственного языка. Создать отдельный центральный исполнительный орган для защиты украинского языка;

— Жесткая уголовная ответственность за распространение информации, которая «представляет угрозу для информационной безопасности Украины»;

— Лишать СМИ лицензий за антиукраинскую пропаганду, для всех СМИ — не меньше 90% эфирного времени или площади на украинском языке;

— Изъять из фондов публичных библиотек Украины советскую и любую антиукраинскую пропагандистскую литературу. Запретить пропагандистские фильмы советской эпохи;



— Производство украиноязычного программного обеспечения;

Отношения с НАТО и ЕС

— Определить европейский украиноцентризм стратегическим курсом государства, согласно которому Украина стремится стать не только географическим, но и геополитическим центром Европы;

— Достичь выгодных для Украины условий, четких гарантий, конкретных мероприятий и сроков возможного вступления Украины в НАТО;



— Обеспечить создание современной системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, совместимой с системами ПВО государств-членов НАТО;

— Восстановить ядерный статус Украины в связи с нарушениями Будапештского меморандума;



Экономическая политика

— Деолигархизация;



— Запрет приватизации стратегических предприятий;

— Запрет приватизации в условиях войны;

— Уменьшить налоги для мелких и средних предпринимателей;

— Прогрессивный военный сбор по принципу — «больше доходов — больший процент».

— Налоги на роскошь;

— Отмена НДС;

— Законодательно ограничить проценты по кредитам;

— Новый Трудовой кодекс;

— Отменить пенсионную реформу;

— Государственная программа внедрения альтернативной энергетики;

— Природные газ и электроэнергия для населения по себестоимости;

— Принять новый Земельный кодекс на всеукраинском референдуме;

— Запретить торговлю сельскохозяйственными землями;

Социальная политика

— Государственная жилищная программа для многодетных семей, молодых семей, семей участников войны и семей героев Небесной сотни;



— Обязать строительные компании строить социальное жилье;



— Госконтоль качества и цен на медикаменты;

— Запрет рекламы табачных изделий и алкогольных напитков в любой форме;

— Сеть современных лабораторий для выявления «генетически модифицированных элементов» в продуктах питания. Ввести специальные правила и ограничения торговли «генетически модифицированными продуктами питания»;

— Государственные кредиты на образование;



Религиозная политика

— Способствовать созданию единой Украинской поместной церкви с центром в Киеве;



Согласно информации на сайте ВО Свобода, последние изменения в эту программу вносились в сентябре 2017 года.

Партийные списки

На данный момент ВО Свобода обнародовала первую двадцатку своего списка на выборы в Раду. В первую пятерку вошли глава ВО Свобода Олег Тягнибок, лидер Наукорпуса Андрей Билецкий, экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, нынешний глава Правого сектора Андрей Тарасенко и кандидат националистов на президентских выборах, бывший вице-спикер Рады и глава секретариата ВО Свобода Руслан Кошулинский.

Следующие пять мест в списке националистов заняли замглавы ВО Свобода, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов, глава Ивано-Франковского облсовета, замглавы ВО Свобода по вопросам идеологии Александр Сыч, глава Госагенства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и глава фракции ВО Свобода в Киевсовете Юрий Сиротюк.

Во второй десятке списка ВО Свобода народный депутат Олег Петренко, замглавы ВО Свобода Анатолий Витив, руководитель информационной службы ВО Свобода Андрей Левицкий, глава центрального штаба Правого сектора Василий Лабайчук, спикер Нацкорпуса Александр Алферов, замглавы ВО Свобода Андрей Мохник, руководитель избирательного штаба ВО Свобода Алексей Кайда, лидер группы Сокира Перуна и один из лидеров Правого сектора Арсений Билодуб, юрист Национального корпуса Виктор Шендибило и замглавы ВО Свобода Олег Панькевич.

Примечательно, что в первой двадцатке списка националистов нет ни одной женщины.

Шансы попасть в Раду

Националистические силы в предвыборных рейтингах не набирают необходимых 5% для того, чтобы попасть в Раду. Суммарный уровень поддержки Свободы и Нацкорпуса, по данным двух исследований, не дотягивает даже до 3%.

По результатам роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко с 8 по 14 июня, за ВО Свобода готовы проголосовать 1,5% респондентов, намеренных участвовать в выборах и определившихся со своими предпочтениями. Еще 0,5% таких респондентов готовы проголосовать на Национальный корпус.

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 мая по 7 июня, за Свободу готовы голосовать 1,9% определившихся со своим выбором опрошенных, за Нацкорпус — 0,4%.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного с 6 по 9 июня, за ВО Свобода намерены голосовать 1% респондентов, которые собираются пойти на выборы и решили, кого на них поддержат.

По данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований Социс за ВО Свобода готовы проголосовать 1,5% респондентов, которые намерены пойти на выборы и решили, кого поддержать.

НВ