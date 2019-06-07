«Кучму геть!». Билецкий назвал потери ОС ценой «веселых, мирных» решений Зеленского Сегодня, 12:43 Цей матеріал також доступний українською ytimg.com Билецкий предложил Зеленскому выкопать могилу хотя бы одному погибшему солдату ytimg.com

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий, который основал батальон Азов и был его первым командиром, заявил, что последние потери на Донбассе стали следствием попыток президента Владимира Зеленского установить перемирие с оккупантами.

Об этом народный депутат написал у себя в Telegram-канале.

Билецкий отметил, что последние потери Объединенных сил пришлись как раз на то время, когда назначенный Зеленским представителем Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма пытается добиться запрета на ведение ответного огня в случае обстрелов противника.

«Двое погибших за одну ночь. Десять раненых. За три дня — шесть погибших, два десятка раненых бойцов. Среди них — мои друзья. Это те дни, когда Кучма ведет „наиболее плодотворные и конструктивные переговоры“ в Минске. Когда этот „новый“ переговорщик нового президента, призывает запретить стрелять в ответ!», — отметил нардеп.

В связи с этим он предложил Зеленскому поехать на похороны погибших и «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу».

«Узнать цену своих «веселых, мирных» решений и запретов стрельбу во врага. Что касается Кучмы — вновь становится актуальным лозунг 2001 года: «Кучму геть!», — добавил Билецкий.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов оккупационными силами РФ украинских позиций из запрещенных минскими договоренностями калибров погибли четверо военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на это написал у себя в Facebook, что «не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке».

Это же мнение разделяет и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который заявил, что предложения команды Зеленского являются шагом к капитуляции перед РФ.