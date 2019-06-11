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В Украине может быть создана новая партия националистов — СМИ

Сегодня, 11:00
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В Украине может быть создана новая партия националистов — СМИ - фото

ВО Свобода

В Украине могут создать новую партию националистов

Осенью в Украине может быть создана новая партия с националистической идеологией, пишет РБК-Украина.

На эти выборы националисты идут единым списком. Хотя речь и идет об объединении усилий шести националистических организаций, законодательство не предусматривает формирования избирательных блоков. Потому все желающие баллотироваться по списку Свободы обязаны сдать партийные билеты своих политических сил.

В то же время собеседники издания в объединении говорят, что это — ситуативное решение, и уже осенью может быть создана новая партия.

«Есть договоренность о создании новой платформы правых сил сразу после прохода в парламент. Координатором этого процесса будет Андрей Билецкий. Это будет национал-патриотическая партия. Ее создание займет буквально два месяца», — сообщил источник.

Напомним, 9 июня стало известно, что ВО Свобода, Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком.

Теги:   Националисты

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