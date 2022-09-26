«Говорит весь Крым». Крымских татар непомерно много в списках мобилизированных — Чубаров

26 сентября, 17:17
Поделиться:
Крымскотатарский флаг (Фото:Кримськотатарський Ресурсний Центр via Facebook)

Крымскотатарский флаг (Фото:Кримськотатарський Ресурсний Центр via Facebook)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Радио НВ заявил, что крымских татар непомерно много в российских списках мобилизированных.

«Анализы списков уже мобилизованных людей, которых насильственно забрали 22 сентября, нам продемонстрировали, что в населенных пунктах, где это произошло, подавляющее большинство мобилизованных составляют этнические крымские татары», — заявил Чубаров Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=QkSxbVstTro

Он подчеркнул, что российские оккупанты считают, что «для них пришло время» и хотят «снести крымскотатарский народ, уничтожив его взрослое мужское население военнообязанного возраста».

Читайте также:

Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины) Россия мобилизовала около 60 тысяч крымчан. Повестки раздают в районах проживания крымских татар

«Об этом сейчас говорит весь Крым. Потому что на самом деле крымских татар, составляющих всего 13−14% населения Крыма, непомерно много в списках мобилизованных», — сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров также заявил, что «страна-оккупант ставит под ружье сотни тысяч людей, имеющих здесь своих родственников, друзей» и это «акт геноцида» и «гуманитарная катастрофа».

23 сентября в общественной организации Крым SOS сообщили, что в оккупированном Крыму 90% повесток получили крымские татары и такая мобилизация может привести к геноциду.

Геноцидом по этническому признаку назвал массовую мобилизацию крымских татар и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов. В частности, оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.

25 сентября ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что проведение частичной мобилизации на полуострове завершится до конца дня.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Крым Крымские татары Украина-Россия Мобилизация Рефат Чубаров Геноцид Война в Украине Оккупация Крыма Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X