«Говорит весь Крым». Крымских татар непомерно много в списках мобилизированных — Чубаров 26 сентября, 17:17 Крымскотатарский флаг (Фото:Кримськотатарський Ресурсний Центр via Facebook)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Радио НВ заявил, что крымских татар непомерно много в российских списках мобилизированных.



«Анализы списков уже мобилизованных людей, которых насильственно забрали 22 сентября, нам продемонстрировали, что в населенных пунктах, где это произошло, подавляющее большинство мобилизованных составляют этнические крымские татары», — заявил Чубаров Радио НВ.



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Он подчеркнул, что российские оккупанты считают, что «для них пришло время» и хотят «снести крымскотатарский народ, уничтожив его взрослое мужское население военнообязанного возраста».



«Об этом сейчас говорит весь Крым. Потому что на самом деле крымских татар, составляющих всего 13−14% населения Крыма, непомерно много в списках мобилизованных», — сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.



Чубаров также заявил, что «страна-оккупант ставит под ружье сотни тысяч людей, имеющих здесь своих родственников, друзей» и это «акт геноцида» и «гуманитарная катастрофа».



23 сентября в общественной организации Крым SOS сообщили, что в оккупированном Крыму 90% повесток получили крымские татары и такая мобилизация может привести к геноциду.



Геноцидом по этническому признаку назвал массовую мобилизацию крымских татар и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



А президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов. В частности, оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.



25 сентября ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что проведение частичной мобилизации на полуострове завершится до конца дня.



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