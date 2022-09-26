Россия использует мобилизацию для уничтожения коренных народов — Зеленский 26 сентября, 00:50 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов. В частности, оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.

Об этом он сказал во время обращения.



«Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин — представителей коренных народов, живущих на территориях, контролируемых пока временно Российской Федерацией. Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе. Большинство мобилизационных повесток расписано там как раз на киримле. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина немедленной и жесткой реакции всего мира. На территории самой России происходит то же самое — это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестану, и всему Кавказу, по коренным народам Сибири и другим территориям», — сказал президент.

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В то же время он отметил начало борьбы в Дагестане, где начали протестовать против мобилизации.

Зеленский в очередной раз призвал жителей России «не подчиняться преступной мобилизации, бежать или сдаваться в украинский плен при первой же возможности».

В МИД страны заявили, что заявления российского диктатора о мобилизации в РФ и проведении псевдореферендумов являются «тревожной эскалацией» войны против Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране "долевую мобилизацию". Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян на войну против Украины.

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