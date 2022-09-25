«Призываем крымчан протестовать». РФ в этих границах не должна существовать после победы Украины — интервью с Рефатом Чубаровым 25 сентября, 18:56 Эксклюзив НВ Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа (Фото:Александр Медведев / НВ)

Российская Федерация в имеющихся сегодня границах не должна существовать после победы Украины в войне, убежден глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как этого добиться на фоне того, что российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию и эскалирует войну, Чубаров рассказал в интервью Радио НВ.

— Что сейчас происходит в Крыму, и почему крымские татары стали главным объектом для мобилизации на полуострове?

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— С объявлением в России так называемой частичной мобилизации, которую, разумеется, страна-оккупант совершенно незаконно распространила и на оккупированные украинские территории, в частности на Крым, появилась у них возможность одновременно с решением поставленной задачи еще наказать крымских татар за их непокорность, несокрушимость. Анализы списков уже мобилизованных людей, которых насильственно забрали 22 сентября, нам продемонстрировали, что в населенных пунктах, где это произошло, подавляющее большинство мобилизованных составляют этнические крымские татары. Российские оккупанты, в частности те, которые проводят эту российскую оккупационную политику в Крыму, нас ненавидели во времена [неприкосновенного] украинского суверенитета. Теперь они считают, что для них пришло время и таким образом они хотят снести крымскотатарский народ, уничтожив его взрослое мужское население военнообязанного возраста.

Об этом сейчас говорит весь Крым. Потому что на самом деле крымских татар, составляющих всего 13−14% населения Крыма, непомерно много в списках мобилизованных.

— Видите ли вы в этом признаки акта геноцида?

— Я вижу акт геноцида в том, что сейчас разворачивается крупная гуманитарная катастрофа, поскольку страна-оккупант ставит под ружье сотни тысяч людей, имеющих здесь своих родственников, друзей. Они этнические украинцы или крымские татары, если мы говорим о Крыме.

Эта катастрофа расширяется каждый день. Украина настаивает на том, чтобы собрать Совет безопасности ООН относительно незаконных так называемых референдумов, которые проходят на оккупированных [территориях]. Мне кажется, что на этом заседании нужно говорить и об этой гуманитарной катастрофе.

Мы понимаем, что теперь Кремль, Москва уже не слушают никаких призывов. Им все международные акты, включая Женевскую конвенцию 1949 года, напрямую запрещающую странам-оккупантам привлекать жителей оккупированных территорий в собственные Вооруженные силы… То есть Москве сейчас по цимбалам. Но об этом [надо] говорить, фиксировать, чтобы это тоже было положено в обвинения, которые будут сформулированы на специальном международном трибунале.

Мы сейчас, как Меджлис крымскотатарского народа, вместе с государственными органами и правительствами других стран, стараемся максимально помочь тем людям, которые всяческими путями пытаются избежать мобилизации. Есть много вопросов. И некоторые страны не пускают, смежные с Россией страны, имеющие с ней общие границы. Наши люди прорываются через российские границы правдами и неправдами, но они не могут попасть в другие страны, потому что есть формальные препятствия. Мы сейчас работаем с их правительствами, чтобы люди, которые сейчас пытаются выехать с подконтрольной России территории через территорию самой РФ, смогли найти безопасные условия в третьих странах.

— Насколько это возможно? Речь идет о выезде через Крымский мост. Но там тоже россияне проверяют, контролируют и часто не выпускают людей.

— Чем больше мы будем говорить о таких деталях, тем больше россияне будут создавать какие-то препятствия.

Сейчас срочно нужно всем нашим службам, прежде всего МИД, найти взаимопонимание с некоторыми странами — Грузия, Азербайджан. Нам нужно, чтобы они давали коридоры для спасения граждан Украины — жителей оккупированного Крыма. У них очень много формальностей. И эти формальности не позволяют людям, которые, скажем, не могли оформить украинские документы на детей, которые родились вчера-позавчера или год назад. У людей есть действительные украинские паспорта, но они не могут въехать, потому что у них есть малолетние дети, имеющие свидетельство о рождении, выданные оккупационной администрацией.

— Если вдруг людей мобилизуют, что делать? Какая инструкция?

— У людей нет выбора, к большому сожалению, и мы об этом говорим. Это так говорят, что всегда есть. И здесь есть выбор, но требующий концентрации мужества, самоотверженности и очень много психологических усилий.

Предложения наши таковы. Публично отказываться от каких-либо действий, связанных с мобилизацией. Заявлять о невозможности привлечения человека в Вооруженные силы страны-оккупанта вследствие того, что он гражданин Украины и считает себя таким; что он не хочет стать соучастником международного преступления, совершаемого российской оккупационной администрацией; что он не хочет выступать против собственного государства — Украины, не хочет быть виновным в убийстве своих сограждан.

Кроме того, мы призывали людей, чтобы они объединялись и выходили на акции протеста. Единственным местом мы определили центральную площадь Симферополя. Она и сегодня носит имя Ленина. Призываем людей туда приходить в рабочие дни в 17.00, в выходные — в 12.00.

Мы понимаем, что сразу единицы будут приходить, но ситуация сегодня-завтра не разрешится, она будет ухудшаться. Будут убиты люди, будут другие человеческие катастрофы.

И наше обращение [адресовано] не только крымским татарам. В Крыму проживают не менее 500 тысяч этнических украинцев. Мы не можем сейчас допустить того, чтобы этнические украинцы и крымские татары были поставлены против своего брата — против украинцев и крымских татар, которые сейчас защищают свою Родину, государство Украина.

Россия сейчас делает все для того, чтобы нас перемолоть как народы. Вы осознаете, что будет, когда сотни тысяч людей, имеющих корни в Украине, [пошлют воевать против украинцев]? Мы не говорим о мобилизации, которая идет на территории самой России — на Урале, на Дальнем Востоке, где тоже много выходцев из Украины.

Мы ищем пути [выхода из ситуации]. Если бы я сказал, что мы знаем очень реальные эффективные механизмы, это было бы неправдой. Мы каждый день общаемся с людьми, которые в России или в эмиграции. Видим лишь один путь поражения России по всем фронтам, но для этого нужно, чтобы люди вставали как в оккупированном Крыму, так в первую очередь и в самой России. Пока этого не удается, потому что есть очень большой страх.

— Насчет россиян в Крыму. Для них какая-то измена изменная со стороны России, хотя здесь ничего удивительно. Но интересно, в их головах что-нибудь меняется?

— В той ситуации, когда каждый день происходят такие человеческие трагедии, связанные с крымскими татарами, с украинцами, с нашим государством… Идет такая война и в этот момент думать о тех негодяях, которые привели «русский мир» на территорию Крыма, ставших проводниками этой войны. А теперь у них действительно идет отрезвление, но я не радуюсь этому, потому что очень дорого нам эта их преступность обошлась и обходится.

Я думаю, что после войны мы тысячу раз подумаем, кто живет рядом с нами, чтобы у них никогда не было намерений повторить то, что они сделали с нами в 2014 году в Крыму, чуть позже — на Донбассе, то, что они делают на оккупированных украинских землях сейчас.

И мне безразлично, кем они являются — этническими русскими или представителями других российских этносов. Мы должны сделать все для того, чтобы Российская Федерация в тех границах, где сегодня существует, не существовала после нашей победы. Поскольку [иначе] над нами постоянно, вечно будет нависать угроза нападения со стороны Москвы.

Думаю, что мы можем взаимодействовать с теми россиянами, которые понимают это и хотят построить свою будущую жизнь. В конце концов, они тоже имеют право на будущее и этнические россияне тоже. Но пусть они подумают и предлагают всему миру — не только нам, украинцам — такую модель России, которая, во-первых, исключала бы те размеры и границы, которые сегодня есть, чтобы они дали волю самобытным народам самой России — татарам, башкирам, бурятам, якутам. Чтобы, наконец, там была свобода. И тогда, возможно, в границах Москвы, в некоторых современных российских областей они могут быть такими, что не будут представлять угрозу своим соседям, в том числе Украине.

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