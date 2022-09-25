«Попытка масштабной зачистки». Массовая мобилизация крымских татар является геноцидом — ОП 25 сентября, 16:38 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что массовая мобилизация крымских татар в оккупированном Россией Крыму — геноцид по этническому признаку.

Об этом он написал в Twitter.

По словам советника главы ОП, принудительная мобилизация — огромная трагедия для крымскотатарского народа.

«Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах — не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы», — заявил Подоляк.

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Ранее марионетка Кремля Сергей Аксенов сказал, что проведение «частичной мобилизации» в Крыму завершится к концу воскресенья, 25 сентября. Общественная организация КрымSOS сообщила, что на оккупированном полуострове 90% повесток получили крымские татары, что может привести к геноциду.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных территорий любым способом избегать российской мобилизации, избегать повесток и пытаться выехать на подконтрольную Украине территорию.

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева опубликовала алгоритм действий в случае, если человек был мобилизован в армию РФ на полуострове.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян на войну против Украины.



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