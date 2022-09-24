В оккупированном Крыму 90% повесток получили крымские татары, такая мобилизация может привести к геноциду — правозащитники 24 сентября, 09:50 Российские военные в оккупированном Крыму (Фото:ua.krymr.com)

В оккупированном Крыму 90% повесток получили крымские татары, такая мобилизация может привести к геноциду, сообщили в общественной организации Крым SOS.

«По предварительным оценкам, около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время, крымские татары составляют 13−15% населения полуострова», — рассказал аналитик КрымSOS Евгений Ярошенко.

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По его словам, такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа.

Согласно нормам международного права, одной из форм геноцида является умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение этнической группы при наличии умысла полностью или частично уничтожить такую группу.

Ярошенко добавил, что крымские татары являются гражданами и коренным народом Украины, которых страна-агрессор Россия может целенаправленно уничтожать, бросив на войну против собственного государства.

Призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении заявлял, что у Киева есть доказательства того, что оккупационные власти в Крыму пытаются мобилизовать крымских татар для участия в войне против Украины.

«Это сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора унести жизнь у наибольшего количества жителей территории, на которую зашли российские войска», — сказал глава государства.



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