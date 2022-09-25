«Выполнено в полном объеме». Марионетка Кремля Аксенов объявил об окончании мобилизации в Крыму 25 сентября, 15:22 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию (Фото:ГУР)

Ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что проведение частичной мобилизации на полуострове завершится сегодня, 25 сентября, до конца дня.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к ВС России… Сегодня (25 сентября — ред.) до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», — сказал Аксенов.

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По его словам, план по призыву «выполнен в полном объеме».



В пятницу, 23 сентября, в общественной организации Крым SOS сообщили, что в оккупированном Крыму 90% повесток получили крымские татары, такая мобилизация может привести к геноциду.

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