За день удалось эвакуировать около 29 тысяч человек, в Бердянске заблокировали гумконвой — Верещук 16 марта, 01:50 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация в Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 15 марта.

Из девяти гуманитарных коридоров заработали семь, удалось эвакуировать около 29 тысяч человек.

Из Сумской области за день вывезли около 8,5 тысяч человек, из Харьковской удалось эвакуировать 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата.

Из Мариуполя выехали около 20 тысяч человек на собственных авто, в то же время в Бердянске остался заблокированным гуманитарный конвой и автобусы для эвакуации граждан из Мариуполя.

16 марта эвакуации людей из Киевской области не будет из-за введенного накануне комендантского часа.

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