Переговоры украинской и российской делегаций завершены, есть небольшие положительные сдвиги — Подоляк 7 марта, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Третий раунд переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси, 7 марта 2022 года (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров Украины и России на территории Беларуси закончился.

«Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации [будут] продолжены», — написал Подоляк в Twitter.

По его словам, результатов, которые бы значительно улучшали ситуацию, пока нет, но консультации продолжатся.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели два этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля и 4 марта. По итогам второго раунда стороны договорились о гуманитарных коридорах для вывоза мирного населения из-под российских обстрелов, но Россия сорвала эвакуацию, нарушив режим тишины.

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