Переговоры украинской и российской делегаций завершены, есть небольшие положительные сдвиги — Подоляк

7 марта, 19:51
Цей матеріал також доступний українською
Третий раунд переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси, 7 марта 2022 года (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Третий раунд переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси, 7 марта 2022 года (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров Украины и России на территории Беларуси закончился.

«Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации [будут] продолжены», — написал Подоляк в Twitter.

По его словам, результатов, которые бы значительно улучшали ситуацию, пока нет, но консультации продолжатся.

Читайте также:
12-е сутки войны с РФ — хроника. Переговоры завершились «небольшим позитивом», суд в Гааге начал слушания против России
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500891613815525381

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели два этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля и 4 марта. По итогам второго раунда стороны договорились о гуманитарных коридорах для вывоза мирного населения из-под российских обстрелов, но Россия сорвала эвакуацию, нарушив режим тишины.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Переговоры с Россией Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ