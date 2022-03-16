Позиции РФ на переговорах уже звучат реалистичнее — Зеленский 16 марта, 01:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией о завершении развязанной ею войны и заявил, что «позиции уже звучат реалистичнее», но для того, чтобы решения были в интересах Украины, нужно больше времени.

«Мы все хотим мира и победы как можно быстрее. Постоянно есть такое чувство, что еще немного — и мы получим то, что принадлежит нам по праву. Но еще нужны усилия, терпение, нужно еще бороться и работать. Каждому на своем месте — в том числе нашим представителям делегации на переговорах с РФ. Это важно. Тяжело, но важно, потому что любая война заканчивается соглашением.

Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее, но нужно еще время, чтобы решения были в интересах именно Украины. Наши герои и защитники дают нам это время, защищая Украину везде, где хочет прорваться враг", — подчеркнул глава государства в новом обращении.

Ранее советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с российской делегацией продолжатся 16 марта в видеоформате. Он назвал переговорный процесс очень тяжелым и вязким, но сказал, что у сторон есть пространство для компромисса.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности. Так, 15 марта из девяти гуманитарных коридоров сработали семь, удалось эвакуировать около 29 тысяч человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.