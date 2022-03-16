Позиции РФ на переговорах уже звучат реалистичнее — Зеленский

16 марта, 01:31
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией о завершении развязанной ею войны и заявил, что «позиции уже звучат реалистичнее», но для того, чтобы решения были в интересах Украины, нужно больше времени.

«Мы все хотим мира и победы как можно быстрее. Постоянно есть такое чувство, что еще немного — и мы получим то, что принадлежит нам по праву. Но еще нужны усилия, терпение, нужно еще бороться и работать. Каждому на своем месте — в том числе нашим представителям делегации на переговорах с РФ. Это важно. Тяжело, но важно, потому что любая война заканчивается соглашением.

Читайте также:
20-й день войны — хроника. Переговоры украинской и российской делегаций продолжат в среду, ПАСЕ рекомендует исключить РФ из Совета Европы

Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее, но нужно еще время, чтобы решения были в интересах именно Украины. Наши герои и защитники дают нам это время, защищая Украину везде, где хочет прорваться враг", — подчеркнул глава государства в новом обращении.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/ubnwetZMZ-w

Ранее советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с российской делегацией продолжатся 16 марта в видеоформате. Он назвал переговорный процесс очень тяжелым и вязким, но сказал, что у сторон есть пространство для компромисса.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности. Так, 15 марта из девяти гуманитарных коридоров сработали семь, удалось эвакуировать около 29 тысяч человек.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ