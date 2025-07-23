Рахманин объяснил, почему Шмыгаль выглядит более убедительным, чем Умеров, на посту министра обороны

«Если говорится о смене министра обороны, я не знаю, какими именно резонами и мотивами руководствовался президент [Владимир Зеленский], но, на мой взгляд, это нужно было сделать. И, по крайней мере по стартовым базовым навыкам, Денис Шмыгаль выглядит более убедительным, чем Рустем Умеров на этой должности», — сказал в интервью Radio NV Рахманин.

Он объяснил, что считает, что для того, чтобы возглавлять Министерство обороны во время полномасштабной войны человек должен быть вовлечен или хотя бы быть причастным к решению проблем безопасности, оборонно-промышленных и военных проблем.

«Он должен быть человеком с опытом работы в системе. Он должен знать, как работает система. Он должен иметь навыки планирования, координации. Всего этого у Рустема Умерова (я сейчас не перехожу на какие-то нюансы) не было, по объективным причинам. Здесь вопрос на самом деле не столько к нему, сколько к главковерху, к президенту, который по неизвестным мне причинам на такую сложную должность назначил именно этого человека, который банально не имел базовых скилов для того, чтобы безболезненно, быстро возглавить это министерство», — заявил нардеп.

По словам Рахманина, из-за неопытности Умерова Минобороны не хватало планирования, исполнительной дисциплины, координации действий внутри министерства и коммуникации внутри министерства и с другими структурами сектора безопасности и обороны — Вооруженными силами, Генштабом, Минстратегпромом и другими.

«Всего этого, к большому сожалению, не было. И это отражалось, к сожалению, на работе министерства. Там были и до сих пор остаются люди, которые добросовестно выполняют свои обязанности, есть люди, которые, на мой взгляд, являются абсолютно случайными. Надлежащей коммуникаций внутри Министерства, коммуникации с другими составляющими Сектора безопасности и обороны, коммуникаций внешних с обществом в Министерстве обороны не было. Все это привело к многочисленным проблемам, пробелам», — рассказал нардеп.

Он подытожил, что поскольку министр не смог наладить необходимую работу, его нужно было заменить.

Рахманин также объяснил, что кроме министра обороны, в Кабмине к проблемам безопасности приобщены руководитель Минстратегпрома, руководитель Минцифры, министр внутренних дел и премьер.

Нардеп отметил, что премьер Шмыгаль много лет был членом Ставки и Совбеза, принимал решения, касающиеся ОПК, Министерства обороны и вообще Сектора безопасности и обороны в правительстве, поэтому он имеет необходимые базовые навыки.

«Еще раз говорю, у него есть навыки, которые ему позволяют не терять время на то, чтобы просто погрузиться в вопрос, понять, как это работает, и банально выучить военную лексику. Это, будете смеяться, было проблемой для команды предыдущего министра, потому что они по ходу пьесы учили, что и как называется, что как работает. А времени на самом деле у нас не было на то, чтобы тратить это драгоценное время на такие школьные упражнения», — отметил Рахманин.

Он также высказал мнение, что Шмыгаль больше склонен к планированию, чем Умеров.

«Из всех кандидатов, которые рассматривал президент (а насколько я знаю, он рассматривал людей из этого круга, то есть кандидатами были министр внутренних дел [Игорь] Клименко на каком-то этапе, кандидатом был [Михаил] Федоров, кандидатом был бывший глава Минстратегпрома [Александр] Камышин и, собственно, Шмыгаль), из этих четырех кандидатур, наверное, Шмыгаль — лучшая. Насколько ему удастся реализовать этот потенциал, только время покажет», — подытожил нардеп.

21 июля правительство ликвидировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, его функции возложили на Минобороны. 17 июля Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля, который ранее был премьер-министром, министром обороны. Рустем Умеров, который до этого возглавлял Минобороны, был назначен секретарем СНБО.

