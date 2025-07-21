Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть пробел в производстве оружия до конца 2025 года.

Об этом он сказал во время заседания в формате Рамштайн в понедельник, 21 июля.

По словам министра, эти средства позволят существенно нарастить производство FPV-дронов, дронов-перехватчиков для борьбы с шахедами, а также дополнительных образцов дальнобойного оружия.

Реклама

«Это нужно для того, чтобы война продолжалась и на территории России», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Рустему Умерову провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами.

18 июля Шмыгаль в докладе Зеленскому заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.

Новый глава Минобороны также пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.

Также Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявили, что нацелены на масштабирование производства дронов-перехватчиков.

7 июля аналитики Defense Express сообщали, что Украина за год увеличила производство беспилотников на 900%. Это стало одним из главных ответов государства на затяжную войну, которая меняет подходы к ведению боев и требует современных решений с фронта.