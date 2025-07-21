Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть пробел в производстве оружия — Шмыгаль
Новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Фото: Денис Шмыгаль / Facebook)
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть пробел в производстве оружия до конца 2025 года.
Об этом он сказал во время заседания в формате Рамштайн в понедельник, 21 июля.
По словам министра, эти средства позволят существенно нарастить производство FPV-дронов, дронов-перехватчиков для борьбы с шахедами, а также дополнительных образцов дальнобойного оружия.
«Это нужно для того, чтобы война продолжалась и на территории России», — подчеркнул Шмыгаль.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Рустему Умерову провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами.
18 июля Шмыгаль в докладе Зеленскому заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.
Новый глава Минобороны также пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.
Также Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявили, что нацелены на масштабирование производства дронов-перехватчиков.
7 июля аналитики Defense Express сообщали, что Украина за год увеличила производство беспилотников на 900%. Это стало одним из главных ответов государства на затяжную войну, которая меняет подходы к ведению боев и требует современных решений с фронта.