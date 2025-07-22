Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по инициативе закупки американского вооружения для нужд ВСУ .

Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили перспективы поставки систем Patriot и другого современного оружия.

Разговор состоялся после 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое проходило 21 июля. Во время общения были подведены итоги встречи, скоординированы дальнейшие действия и обсуждена новая инициатива стран-партнеров.



Реклама

«Речь идет о новом инструменте, который позволит союзникам закупать американское оружие, включая системы Patriot, для Украины», — отметил Шмыгаль. Он поблагодарил страны, которые уже заявили о готовности присоединиться к этому механизму, а также выразил благодарность Рютте «за сильную речь в поддержку Украины».

Эта инициатива предусматривает возможность для стран Европы и НАТО централизованно заказывать американское вооружение для Украины напрямую, ускоряя логистику и координацию.

Ожидается, что США будут выступать поставщиком, а партнеры — финансовыми донорами. Этот механизм должен стать ключевым для обеспечения украинских сил необходимым оружием на ближайшие месяцы.