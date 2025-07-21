Зеленский поручил Шмыгалю и Умерову за 10 дней провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аудит будет касаться всех соглашений (Фото: REUTERS/Remo Casilli)
Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Рустему Умерову провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами.
Об этом он заявил во время во время официального представления нового министра обороны Украины.
Зеленский отметил, что Украина заключила «сотни соглашений» с партнерами по поставкам оружия, совместных производств и инвестиций.
«Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Через десять дней ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей», — отметил глава государства.
По его словам, аудит будет касаться всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и — особенно — договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров.
Президент Украины призвал Шмыгаля вместе с Умеровым и министром иностранных дел активизировать работу форматов сотрудничества с партнерами, в частности Рамштайн.
Зеленский отметил, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на понедельник, 21 июля.
«Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетами для партнеров», — добавил он.
Ранее Шмыгаль в докладе Зеленскому заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.
Новый глава Минобороны также пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.