Зеленский поручил Шмыгалю и Умерову за 10 дней провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аудит будет касаться всех соглашений (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Рустему Умерову провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами.

Об этом он заявил во время во время официального представления нового министра обороны Украины.

Зеленский отметил, что Украина заключила «сотни соглашений» с партнерами по поставкам оружия, совместных производств и инвестиций.

«Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Через десять дней ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей», — отметил глава государства.

По его словам, аудит будет касаться всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и — особенно — договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров.

Президент Украины призвал Шмыгаля вместе с Умеровым и министром иностранных дел активизировать работу форматов сотрудничества с партнерами, в частности Рамштайн.

Зеленский отметил, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на понедельник, 21 июля.

«Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетами для партнеров», — добавил он.

Ранее Шмыгаль в докладе Зеленскому заявил, что де-факто начат аудит договоренностей, которые требуют ускоренного заключения контрактов на производство дронов-перехватчиков.

Новый глава Минобороны также пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.