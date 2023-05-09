«Нужно поднять зад». Экс-посол в Германии Мельник резко раскритиковал своего преемника Макеева 9 мая, 10:39 Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник подверг критике своего преемника в должности посла в Германии Алексея Макеева.

В интервью RND он заявил, что дипломат «растоптал все», что тот сделал во время работы в Берлине «потом и кровью». Мельник обвинил своего преемника в том, что он не выполняет свою работу должным образом.

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«Вместо того, чтобы с высокомерной раздражительностью во все горло без остановки чирикать, господину Макееву следовало бы более серьезно относиться к обоснованной критике из Киева», — сказал он.

В частности, дипломат назвал «непростительной ошибкой» то, что посол воздержался от традиционной церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Мельник заявил, что послу Украины в Берлине «следует поднять свой зад, заговорить во весь голос» и добиться результатов в таких важных вопросах как немецкие истребители, военные корабли, а также вступление в НАТО.

Мельник критикует Макеева не в первый раз. В конце апреля он заявил в интервью Die Zeit, что во время его пребывания в должности посла Украина могла даже руководить дебатами по поводу поставок немецкого оружия, а «сейчас мы просто плывем по течению, позволяем себе дрейфовать».



Андрей Мельник был послом в Германии с 2015-го и вернулся в Киев в октябре прошлого года, став замглавы МИД. Он резко и «недипломатично» критиковал политику Берлина по отношению к Украине, продвигая решения в пользу Киева, в частности, по поставкам оружия.

Алексей Макеев официально приступил к работе посла в Берлине 24 октября. Он отметил «классную работу» Мельника, но заявил, что у него «другой стиль».