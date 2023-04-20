Обойти Кремль на Юге. Почему Украина проигрывает дипломатическое сражение за Латинскую Америку и что с этим делать — интервью NV с Андреем Мельником 20 апреля, 07:13 NV Премиум Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел (Фото:Thomas Bartilla / IMAGO via Reuters)

В Центральной и Южной Америке Украина имеет только 6 посольств, в то время как РФ сосредоточила там более 100 представителей. Киеву срочно нужен скачок на юг, уверяет замминистра иностранных дел, и объясняет, как его сделать.

Латинская Америка — один из регионов так называемого Глобального Юга, представители которого часто оказываются в списке тех, кто «удерживается» при голосовании за украинские предложения в Генассамблее ООН и повторяют российские нарративы. Из 35 государств, не поддержавших голосование за резолюцию с осуждением вторжения России в Украину в марте 2022 года, четыре были латиноамериканскими. Показательно, что именно Луис Инасио Лула да Силва, президент крупнейшей из этих стран — Бразилии, недавно выступил с предложением «мирного урегулирования украинского кризиса», больше напоминающего игру в поддавки с Путиным. Более того, он намерен продолжать свою деятельность в этом направлении в компании с Китаем и ОАЭ.

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О том, что сейчас делает Украина в стремительно набирающем финансовый и политический вес регионе и как Киев пытается наладить связи с Глобальным Югом, NV рассказал Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел. Ранее он занимал должность посла Украины в Германии, а сейчас занимается в МИД латиноамериканским вопросом.



— Есть ли сейчас у МИДа единая стратегия, как развивать отношения Украины со странами Глобального Юга? Какая она?



— Спасибо за отличный вопрос, ведь само понятие «Глобальный Юг» является относительно новым феноменом в современных международных отношениях, хотя впервые появилось в научном контексте еще полвека назад. Кстати, я лично довольно скептически отношусь к этому термину, который мне кажется слишком расплывчатым, ведь он охватывает огромное количество государств, чрезвычайно пестрых. Следовательно, мы еще изучаем целесообразность одобрения отдельной стратегии отношений с Глобальным Югом. По-моему, более эффективным представляется все же региональный подход. Сейчас у нас две отдельные утвержденные стратегии в отношении государств Азии и Африки. Именно президент Владимир Зеленский, проведший десятки телефонных разговоров с лидерами стран Южной и Центральной Америки, почувствовав важность этого региона, лично поручил нашему внешнеполитическому ведомству разработать отдельную стратегию в отношении Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ). Именно над этим фундаментальным документом мы работали последние месяцы. Сегодня мы находимся, так сказать, на финишной прямой. Надеюсь, что после одобрения стратегии мы сможем ее представить в ближайшее время и широкой общественности и экспертным кругам.



— Какие страны этого региона сегодня приоритетны для развития отношений? И где наилучший потенциал для этого?

