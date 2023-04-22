Германия передала Украине 6% от своих Leopard 2 — Андрей Мельник 22 апреля, 23:55 Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (Фото:МИД)

Заместитель министра иностранных дел, бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ передала Украине 6% своих Leopard 2 — 18 танков модификации А6.

В эфире телемарафона в субботу, 22 апреля, Мельник отметил, что у Германии есть 328 танков Leopard 2, а также около 600 БТР Fuchs, которые Украина не получала.



"…Нам дали только 6% того, что есть у Германии. Почему бы не дать еще хотя бы 18 [танков]? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю почему. Эти возможности есть… Такая же ситуация с [боевыми машинами] Wiesel. У Германии их 300 машин, а мы ни одной не получили. Это то, что нам нужно для наступления", — сказал он.

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Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что за несколько месяцев Контактная группа по вопросам обороны Украины передала украинским защитникам более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более чем девяти новых бронетанковых бригад.

18 апреля Германия подтвердила, что передала Украине новый пакет военной помощи, который включает ЗРК Patriot со снарядами, 16 грузовиков Zetros и две машины пограничной службы.

Инфографика: NV

В список вооружения, которое Берлин уже поставил, входят в том числе 40 БМП Marder, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 и 15 Bergepanzer 2, четыре инженерные машины Dachs, две инженерные бронированные машины для разминирования Wisent 1, 34 САУ Gepard, 50 бронетранспортеров Dingo и другое вооружение (полный публичный список можно посмотреть по ссылке).