Посол Украины Мельник отказался извиняться перед Шольцем за слова об «обиженной сосиске»

6 мая, 11:43
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Мельник раскритиковал Шольца за отказ приехать в Киев (Фото:hromadske.ua)

Мельник раскритиковал Шольца за отказ приехать в Киев (Фото:hromadske.ua)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался извиняться перед немецким канцлером Олафом Шольцем за слова об «обиженной сосиске».

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«Дело не в извинениях, а в том, что в наши дни необходимо проводить правильную политику», — сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, пишет Spiegel.

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3 мая Мельник раскритиковал Шольца за отказ ехать в Киев на фоне полномасштабного вторжения России. Он отметил, что такая позиция канцлера связана с обидой.

«Разыгрывать обиженную сосиску — не очень по-государственному», — сказал посол.

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Перед этим таблоид Bild рассказал со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел принимать своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его связей с кремлевским режимом.

https://www.youtube.com/embed/pYA0kHpO3NU

Последний также заявил, что был готов приехать, но «в Киеве этого не хотели».

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Мельник считает, что Шольц не хочет ехать в Украину именно из-за этого. По его словам, немецкий канцлер настаивает, что сначала должен состояться визит Штайнмайера.



Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Германия Андрей Мельник Олаф Шольц Война России против Украины

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