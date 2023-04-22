Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году — МИД 22 апреля, 19:29 Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник (Фото:Суспільне)

Украина нуждается в поставках в 10 раз большего количества военной помощи, чем она получила от союзников до сих пор, чтобы завершить войну в этом году.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

«Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году», - заявил Мельник в своем Twitter.

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Он призвал партнеров Украины перейти все "искусственные красные линии" и выделить 1% своего ВВП на поставки оружия Украине.

Накануне в Германии прошла 11-я встреча военных союзников Украины в формате Рамштайн.



В общей сложности в рамках формата Рамштайн Украина получила оружие уже на 55 миллиардов долларов.