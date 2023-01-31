Подлодка для Украины. Эксперт оценил громкое предложение Мельника Германии

31 января, 18:00
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Одна из немецких подлодок HDW 212AH (Фото:Wolfgang Greiner / en.wikipedia.org)

Одна из немецких подлодок HDW 212AH (Фото:Wolfgang Greiner / en.wikipedia.org)

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики Вежа в интервью Radio NV оценил громкое предложение заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника предоставить Украине подлодку HDW 212AH.

«Абсолютно нормальное заявление. Где база, в Балаклаве? Дают лодку, лодка заходит в Балаклаву - Крым украинский. Четко, просто и доступно. Быстро при этом», — сказал Клочок Radio NV, отметив, что еще до начала широкомасштабного вторжения Мельник, вероятно, владел информацией о намерениях российского диктатора Владимира Путина и адекватно реагировал на стоящие перед Украиной вызовы.

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https://www.youtube.com/watch?v=ZVzQsBR0qRU

29 января Мельник заявил, что Германия могла бы передать Украине подлодку, что помогло бы выгнать Россию из Черного моря.

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«Германия (ThyssenKrupp) производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подлодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда выгоним российский флот из Черного моря», - написал Мельник на своей странице в Twitter.

Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются после четырех-шести лет. После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство ФРГ и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений в Украину.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве. Сотрудник украинского правительства заявил Bild, что такое предложение МИД сделал Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу.

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

18 ноября Мельник был назначен заместителем главы МИД Украины.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Германия Украина-Россия Андрей Мельник Война в Украине Украина-Германия Российско-украинская война Подлодка Война России против Украины радио NV

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