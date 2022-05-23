«Не имеет отношения к России». Кремль не планирует обменивать украинских защитников с Азовстали на Медведчука — Песков 23 мая, 12:52 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «вряд ли можно говорить» о возможности обмена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на защитников с Азовстали.

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«Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к России, и он не является военным», — сказал он.

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По его словам, «это совершенно разные категории лиц и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах».

18 апреля Медведчук обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей окруженного войсками РФ города Мариуполь Донецкой области.

Сначала пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что реакции у Кремля на этот счет нет, а 27 апреля заявил, что переговоры об обмене Медведчука на защитников Мариуполя не ведутся.

Комментируя возможность обмена Медведчука, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что если это и произойдет, то с привлечением третьей стороны, потому что доверия у Украины к российской стороне нет.



Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия он причастен к срыву контрактов на поставки угля из ЮАР в Украину и организацию незаконных его закупок с временно оккупированных территорий.

12 апреля сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, находящихся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.



21 мая президент Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, эвакуированные с завода Азовсталь, должны быть освобождены по процедуре обмена. Накануне командир Азова Денис Прокопенко сообщил, что высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. С территории завода были эвакуированы тела погибших военных.

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