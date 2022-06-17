«В России каждый себя считает фюрером». Интервью с Даниловым — о борьбе за трон в РФ, вероятности вторжения Беларуси и судьбе Медведчука 17 июня, 21:40 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

В России каждый себя считает фюрером и каждый хочет занять место диктатора Владимира Путина, который в кресле президента временно, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов. Поэтому, по его мнению, в стране-агрессоре сейчас обостряется борьба за трон и продолжается «большой кастинг».

В интервью Радио НВ Данилов рассказал, почему Путин точно имеет проблемы со здоровьем, чем Украина может разозлить диктатора и должны ли мы с этим считаться, а также о том, насколько опасна Беларусь и чем сейчас занимается Медведчук.

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— Президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к возможному вторжению Беларуси. Что реально там происходит сейчас?

— Президент собирал Ставку Верховного главнокомандующего, работающую с 24 февраля. Один из вопросов, который рассматривался на заседании Ставки, — ситуация, связанная с Беларусью, с границей. Была определена задача президента сделать проверку четырех областей на способности отражать при необходимости угрозу, если будет таковая. И здесь не опасения. Мы ясно понимаем, что происходит на территории Беларуси. Мы понимаем влияние Российской Федерации на Беларусь. Это наша текущая работа, которой мы постоянно занимаемся.

— Всю широкомасштабную войну с 24 февраля мы говорим о том, использует ли Лукашенко свои войска, заставит ли его Путин это сделать. Есть разные версии. Он пока этого не сделал. Какие прогнозы у вас сейчас?

— Следует понимать, что Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации. Россия фактически политически оккупировала Беларусь. И говорить о том, что это свободная страна, это большое, скажем так, предположение.

Мы осознаем, что происходит на этой территории. [Знаем о] тех средствах поражения, которые на сегодняшний день там сконцентрированы. Именно поэтому был доклад наших исследований по этому вопросу, доклад главнокомандующего, насколько он видит угрозу с этой стороны. Этот вопрос находится под постоянным контролем президента. Все, что происходит на территории Беларуси, мы сегодня понимаем.

— Готовы ли они к тому, чтобы вторгнуться или не готовы? С военной точки зрения это можно проанализировать.

— Когда мы говорим «готовы или не готовы», надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, могут производить те или иные вещи. Мы сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы.

Да, там происходит обучение, определенные процессы. Но еще раз подчеркиваю: наша разведка внимательно следит за всеми этими процессами. Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое контрнаступление, которое произошло 24 февраля.

Такая концентрация российских войск, как была на 24 февраля, сегодня в Беларуси отсутствует. Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, они убегали через Беларусь и не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское, Харьковское направление.

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