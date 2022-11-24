На Западе обеспокоены, что сделает РФ, когда Украина будет деоккупировать Крым. Зеленский заявил, что по-другому война не закончится — FT 24 ноября, 23:22 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский повторил, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.

В интервью Financial Times, опубликованном в четверг, 24 ноября, глава государства сказал, что, «если вы не можете вернуть свою территорию полностью, война просто заморожена, и когда она возобновится — вопрос времени».



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«Мы должны вернуть все территории… потому что я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии», — объяснил Зеленский.

Как пишет FT, некоторые западные партнеры Украины обеспокоены тем, что «попытки Украины вернуть Крым… могут привести к опасной эскалации со стороны Москвы». Президент Украины подтвердил, что на международной повестке дня поднимают вопрос Крыма.

«Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за… Если решение [не предполагает] деоккупацию и [Крым] входит в состав РФ, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени», — добавил он.



Ранее Украинская правда со ссылкой на источники сообщала, что накануне саммита G20 одна из стран-посредниц между РФ и Украиной предложила российскому диктатору Владимиру Путина рамочное соглашение о ходе прямых переговоров с Киевом, которое предусматривало, что вопрос Крыма вынесут «за скобки», а о его статусе не будут говорить семь лет. Украина и Россия опровергли эту информацию.



Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что, по его мнению, ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боевых действий. По словам министра, когда украинские войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.