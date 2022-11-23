У РФ просто очень много «мяса». Как ВСУ могут освободить Крым и Донбасс и какое оружие для этого необходимо — интервью с Игалем Левиным 23 ноября, 08:57 Эксклюзив НВ Работа украинской артиллерии (Фото:53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха/facebook)

Как могут происходить операции ВСУ по освобождению Крыма и Донбасса, какое оружие для этого могут предоставить США, Израиль и Турция, будет ли новая волна мобилизации в РФ, в интервью Радио НВ рассказал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

— Из северного Крыма, в частности из Армянска эвакуируют женщин и детей. Более того, появилось от этой оккупационной власти сообщение о том, что в территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска желтый уровень террористической опасности они вводят. О чем это вам говорит? Какие там угрозы для оккупантов?

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— Угрозы для оккупантов постоянно есть, это не то, что какие-то новые появились. Возможно, специально пытаются напустить дыму, привлечь внимание. Сейчас трудно сказать.

Они могут на полном серьезе ожидать прорыва к Крыму, с одной стороны, а, с другой стороны, могут ожидать, например, каких-нибудь комбинированных сложных ударов с моря, например. Имею ввиду Силы специальных операций, ГУР, всякое такое — то, что они называют «терроризмом». А может быть, специально пытаются напустить дыму и тем самым пытаются обмануть украинский Генштаб.

— Сенатор от Республиканской партии от США Джим Риш говорит о том, что не сомневается, что Крым будет деоккупирован; это исключительно проблема Путина, как это подавать своему населению. Возможно, преждевременно, но мы уже говорим о том, что деоккупировать первым — Крым или Донбасс? Это все, конечно, теоретизация. Я слышал несколько мнений разных экспертов о том, что Крым деоккупировать легче. Какого мнения вы тут придерживаетесь?

— Дело не в «легче», вообще нельзя такими категориями рассуждать.

С Крымом просто все понятно, скажем так, очевидно. То есть, вы можете его просто изолировать. Вы его изолируете, а дальше у вас открывается огромный ворох всевозможных инструментов воздействия, вплоть до дипломатических, политических. В него буквально есть только два входа, два выхода. Естественно, это перешеек, который соединяет полуостров с материковой Украиной, и мост. Мост уязвим, мы уже знаем на практике, это больше не теория. А перешеек вы можете просто перекрыть. И вы превращаете полуостров в остров.

Донбасс — это сложная наземная операция, это выход к границам России. То есть, Донецк и Луганск никто в лоб штурмовать не будет. Надо выйти к границам России и отрезать эти города. Это совершенно другого уровня операция.

Поэтому нельзя говорить, что тут легче, а тут — сложнее. Это абсолютно разные порядки и к каждому свой подход. Все сложно в такой войне в конечном итоге, все тяжело.

— Госдепартамент США дал предварительное согласие на продажу Литве 18 РСЗО ATACMS. Это может произойти уже 9 декабря. Считается, что подобная поставка не вызовет напряжения в регионе. Мы давно обсуждаем, что Украине очень нужны эти дальнобойные ракеты. От высокопоставленных чиновников из Офиса президента мы слышали, что их не получаем, потому что США боятся, что у нас будет больше возможностей бить по российским военным базам, которые находятся на временно оккупированном Крымском полуострове. Вы видите противоречие в том, что Литва получает эти РСЗО, а мы не получаем? И как можно это объяснить?