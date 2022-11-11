Как Украина вернет Крым: Резников высказал свое мнение

11 ноября, 11:13
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боевых действий.

В интервью Reuters он выразил мнение, что оккупированный остров вернется в состав Украины в результате внутренней борьбы в России.

По словам министра, когда украински войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.

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Накануне издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. Он также считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны

https://www.youtube.com/watch?v=bn_nzKIHvJA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Украина Алексей Резников Война России против Украины

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