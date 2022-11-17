«Просто прекращения огня недостаточно». Зеленский заявил, что только освобождение Крыма и Донбасса положит конец войне 17 ноября, 12:28 Зеленский назвал условие прекращения войны (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только возвращение захваченных Россией территорий, включая Донбасса и Крыма, позволит положить конец войне.

Об этом он сказал в интервью на Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре.

Зеленский подчеркнул, что простого прекращения огня будет недостаточно. Украине необходимо вернуть Крым и Донбасс, и снять угрозы.

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«Крым — это часть Украины. Это не просто государство в государстве, это часть нашей страны и часть нашего суверенитета. Поэтому, действительно, деоккупация Крыма и Донбасса приведет к прекращению войны», — резюмировал украинский президент.

Накануне Зеленский заявил, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации. Буданов считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

